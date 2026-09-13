समस्तीपुर में शराब माफियाओं का दुस्साहस, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल
समस्तीपुर के बनबीरा पंचायत में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर उपद्रवियों ने हमला किया। ...और पढ़ें
HighLights
उत्पाद विभाग की टीम पर शराब छापेमारी के दौरान हमला हुआ।
हमले में आधे दर्जन पुलिसकर्मी घायल, चार वाहन क्षतिग्रस्त।
पुलिस हमलावरों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
जागरण संवाददाता, मोरवा (समस्तीपुर)। हलई थाना क्षेत्र की बनबीरा पंचायत में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर रविवार को उपद्रवियों ने अचानक हमला कर दिया। दो दर्जन से अधिक लोगों ने ईंट-पत्थर बरसाकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया।
हमले में आधे दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने टीम के दो बोलेरो और दो स्कार्पियो वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के दौरान एक सिपाही की राइफल भी कुछ देर के लिए गायब हो गई, जिसे बाद में पुलिस की गाड़ी से ही बरामद कर लिया गया।
गुप्त सूचना पर पहुंची थी टीम
पटोरी उत्पाद विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर जगरन्नाथ राय के पुत्र प्रकाश कुमार राय के घर छापेमारी करने पहुंची थी। टीम ने कार्रवाई शुरू ही की थी कि वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई।
पांच पुलिसकर्मी घायल
हमले में उत्पाद विभाग की कंचन कुमारी, जितेंद्र राय, कृष्णा कुमारी, विश्वनाथ सिंह और मंतोष कुमार सिंह घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए पटोरी अस्पताल भेजा गया। अन्य कर्मियों को भी चोट लगने की सूचना है।
चार सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त
उपद्रवियों ने उत्पाद विभाग के दो बोलेरो और दो स्कार्पियो के शीशे तोड़ दिए। हमले के दौरान एक सिपाही की राइफल भी मौके से गायब हो गई। घटना की सूचना तत्काल हलई थाना पुलिस को दी गई।
पुलिस पहुंची तो शांत हुआ मामला
थानाध्यक्ष शैलेश कुमार कई पुलिस वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। राइफल की खोजबीन के दौरान वह पुलिस की गाड़ी में ही मिल गई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि राइफल के गायब होने की स्थिति कैसे बनी।
हमलावरों की पहचान में जुटी पुलिस
थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर हमलावरों की पहचान की जा रही है। उत्पाद विभाग के थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है।
एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों से बदसलूकी और वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है।