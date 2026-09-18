बिहार के लाल ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की नौकरी छोड़ भारत के सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़े डॉ कुणाल

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। India Semiconductor Mission CTO: बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पूसा प्रखंड के रेपुरा गांव निवासी डॉ. कुणाल कश्यप ने भारत सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभाली है।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में डिस्प्ले एवं मैटिरियल्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) का पदभार ग्रहण किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से रेपुरा गांव सहित पूरे समस्तीपुर जिले में खुशी की लहर है।

इंग्लैंड से देश लौटे कुणाल के पिता जय नारायण शर्मा बिहार सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं और माता शशि चौधरी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। परिजनों ने बताया कि देशप्रेम से प्रेरित होकर कुणाल इंग्लैंड से भारत वापस लौटे हैं। उन्होंने विदेश के आकर्षक अवसरों को छोड़कर भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने का बड़ा निर्णय लिया है। विदेश में ली शिक्षा डॉ. कुणाल कश्यप की शुरुआती पढ़ाई नेतरहाट विद्यालय रांची से हुई और उन्होंने कोचीन यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। इसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से एमएस और ताइवान की नेशनल त्सिंग हुआ यूनिवर्सिटी से नैनो इंजीनियरिंग में पीएचडी की।