समस्तीपुर में आप फोन कीजिए, पुलिस दौड़कर आएगी, 9 मिनट 28 सेकंड में पहुंच रही डायल-112 टीम

अभिनव कुमार, समस्तीपुर । मुसीबत की घड़ी में हर सेकंड कीमती होता है। सड़क पर हादसा हो या अचानक कोई संकट, मदद के लिए उठाया गया फोन और मौके पर पहुंचती पुलिस के बीच का फासला जितना कम हो, व्यवस्था उतनी ही संवेदनशील मानी जाती है।

जिला में डायल-112 ने इसी फासले को लगातार छोटा किया है। इस साल पुलिस की टीम महज 9 मिनट 28 सेकंड के औसत रिस्पांस टाइम के साथ पहुंचकर संकटमोचन बन रही। जिले की टीम ने न सिर्फ अपनी रफ्तार का दम दिखाते हुए इस बदौलत राज्यभर में चौथा स्थान हासिल कर लिया है।

टीम ने यह साबित किया कि आपात स्थिति में मदद अब सिर्फ अपके फोन से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है।डायल-112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) सेवा जिले में अपनी शुरुआत के दिनों से ही प्रभावी साबित हो रही है। समय के साथ पुलिस टीम की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

संकटमोचन बनने के साथ ही यह टीम अब सड़क पर अपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में मददगार साबित हो रही। लगातार सड़क पर रहने से अपराधियों में भी भय का माहौल बना है। वर्ष 2026 में जनवरी से अब तक डायल-112 के हेल्पलाइन नंबर पर 55,329 आपातकालीन केस दर्ज किए गए।

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इन मामलों में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अधिकांश महीनों में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 10 मिनट से कम 9.28 मिनट रहा। अप्रैल में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, जब औसत रिस्पांस टाइम महज 8 मिनट 52 सेकंड दर्ज किया गया। वहीं मार्च में औसत रिस्पांस टाइम 10 मिनट 08 सेकंड रहा।

मई में सबसे अधिक, फरवरी में सबसे कम केस जनवरी से अब तक डायल-112 पर दर्ज मामलों में मई में सबसे अधिक 8,767 केस प्राप्त हुए। फरवरी में सबसे कम 5,884 केस दर्ज किए गए। माहवार आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 5,975, फरवरी में 5,884, मार्च में 7,624, अप्रैल में 7,492, मई में 8,767, जून में 8,269, जुलाई में 8,361 और अगस्त में अब तक 2,957 केस दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार कुल 55,329 केस दर्ज हुए हैं।

41 वाहनों से संचालित हो रही सेवा जिले में डायल-112 सेवा को प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान में 41 वाहनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 35 चारपहिया और 5 दोपहिया वाहन शामिल हैं। इसके अलावा एक वाहन हाईवे पेट्रोलिंग के लिए भी तैनात है।

इन वाहनों के माध्यम से सूचना मिलते ही पुलिस टीम संबंधित घटनास्थल की ओर रवाना होती है और पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। डायल-112 सेवा के त्वरित रिस्पांस से सड़क हादसे, मारपीट, घरेलू विवाद, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति सहित अन्य संकट के समय लोगों को समय पर पुलिस सहायता मिल रही है। जिले में लगातार बेहतर रिस्पांस टाइम और बड़ी संख्या में मामलों के त्वरित निष्पादन के कारण टीम ने राज्य स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है।

300 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती संकटमोचन साबित हो रही डायल 112 पुलिस की टीम में 41 वाहनों पर करीब 300 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इसमें 216 पुलिस के जवान शामिल है। वहीं 105 के करीब पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती है।

बताया गया कि एक चारपहिया वाहन पर दो-तीन की में पुलिस पदाधिकारी और छह की संख्या में पुलिस जवान शामिल है। अलग-अलग पालियों में इनकी तैनाती रहती है। जबकि, पांच बाइक टीम का जिम्मा भी पुलिस पदाधिकारी को ही दिया गया है।

पुलिस की अपील समस्तीपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल डायल-112 पर सूचना दें। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि आपात स्थिति, अपराध, सडक दुर्घटना, महिला सुरक्षा, गुमशुदगी या अन्य सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल डायल-112 पर संपर्क करें।

पुलिस ने महिला एवं बच्चे से जुड़ी समस्या या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर भी तुरंत बयल-112 पर सूचना देने की अपील की है। बताया गया कि समस्तीपुर पुलिस आम लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए डायल-112 सेवा 24 घंटे प्रतिबद्ध एवं तत्पर है।