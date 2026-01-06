समस्तीपुर में दो बाइक की टक्कर में बेगूसराय के बुलेट सवार की मौत, दो लोग जख्मी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के विद्यापतिनगर बाजार में दो बाइक की आमने सामने टक्कर में बुलेट सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेगुसराय जिले के मंसूरचक थाना के जगदीशपुर वार्ड 5 निवासी सीताराम महतो के पुत्र मुन्ना कुमार रौशन के रूप में हुई।

बताया गया कि बुलेट सवार तेज रफ्तार में आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई। घटना में दोनों बाइक पर सवार तीन लोग जख्मी हो गए। बुलेट सवार की गंभीर हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया। जहां से बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। वही दूसरे बाइक सवार को आंशिक रूप से जख्म हुआ है।