Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    समस्तीपुर में दो बाइक की टक्कर में बेगूसराय के बुलेट सवार की मौत, दो लोग जख्मी

    By Abhinav Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:03 PM (IST)

    समस्तीपुर के विद्यापतिनगर बाजार में दो बाइकों की टक्कर में बेगूसराय निवासी बुलेट सवार मुन्ना कुमार रौशन की मौत हो गई। तेज रफ्तार बुलेट की सामने से आ र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के विद्यापतिनगर बाजार में दो बाइक की आमने सामने टक्कर में बुलेट सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेगुसराय जिले के मंसूरचक थाना के जगदीशपुर वार्ड 5 निवासी सीताराम महतो के पुत्र मुन्ना कुमार रौशन के रूप में हुई।

    बताया गया कि बुलेट सवार तेज रफ्तार में आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई। घटना में दोनों बाइक पर सवार तीन लोग जख्मी हो गए।

    बुलेट सवार की गंभीर हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया। जहां से बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। वही दूसरे बाइक सवार को आंशिक रूप से जख्म हुआ है।

    वह अपनी बाइक ले मौके से निकल गया। इस वजह से दोनों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। सूचना पर पुलिस ने क्षतिग्रस्त बुलेट को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई।

    गंभीर हालत में बुलेट सवार को स्वजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में स्वजनों के आवेदन पर अग्रेतर कर्रवाई की जाएगी।