समस्तीपुर में तिरहुत मुख्य नहर के दोनों ओर बनेगा 4 किमी लंबा सर्विस रोड, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Samastipur Tirhut Main Canal: जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर विभागीय टीम ने शुक्रवार को सरायरंजन क्षेत्र से गुजरने वाली तिरहुत मुख्य नहर का स्थल निरीक्षण किया।

इस दौरान अधिकारियों ने नहर के दोनों किनारों पर प्रस्तावित सेवा पथ के निर्माण को लेकर स्थल की स्थिति का जायजा लिया। विभाग के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं की टीम ने उदापट्टी और मुसरीघरारी से लेकर गंगापुर तक करीब तीन से चार किलोमीटर की लंबाई में निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई।

आवागमन में होगी सहूलियत अधिकारियों ने नहर की चौड़ाई, किनारे की उपलब्ध भूमि और स्थानीय लोगों की सुविधा समेत कई प्रमुख बिंदुओं को चिह्नित किया। अधिकारियों के अनुसार नहर के दोनों तरफ सर्विस रोड बनने से आसपास के ग्रामीणों को आवागमन में काफी आसानी होगी। इसके साथ ही नहर की नियमित देखरेख के लिए विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।

पुल और ह्यूम पाइप इसी क्रम में अधिकारियों की टीम ने सरायरंजन से सटे ताजपुर प्रखंड के फतेहपुरवाला पंचायत में भी स्थल का विस्तृत जायजा लिया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो स्थानों पर नए पुल निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई।