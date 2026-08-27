समस्तीपुर में जीविका दीदियों को सौगात, ₹60000 की मदद से 306 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र चलाएंगी महिलाएं

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिले की सभी 306 पंचायतों में प्रस्तावित सुधा बिक्री केंद्रों के संचालन के लिए महिलाओं का चयन पूरा कर लिया गया है। जिले की 306 पंचायतों से कुल 996 जीविका दीदी ने सुधा बिक्री केंद्र संचालित करने के लिए आवेदन किया था।

ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से इनमें से 306 महिलाओं का चयन किया गया है। चयनित महिलाओं को संबंधित पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र का आवंटन भी कर दिया गया है। हर पंचायत में खुलेगा एक सुधा बिक्री केंद्र: योजना के तहत जिले की प्रत्येक पंचायत में एक-एक सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किया जाना है। इसके लिए पहले प्रत्येक पंचायत से इच्छुक जीविका दीदियों के आवेदन लिए गए थे। एक केंद्र के लिए कई महिलाओं के आवेदन आने के बाद पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लकी ड्रॉ कराया गया।

इसमें प्रत्येक पंचायत से एक महिला का चयन किया गया है। इस तरह जिले की सभी 306 पंचायतों के लिए 306 महिलाओं का चयन हुआ है। 60 हजार रुपये की मिलेगी सहायता: प्रत्येक सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना पर 75 हजार रुपये खर्च किए जाने हैं। इसमें 60 हजार रुपये की सहायता राशि जीविका की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि चयनित महिला को 15 हजार रुपये स्वयं निवेश करने होंगे।

केंद्र के संचालन के लिए चयनित महिलाओं को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्र पर डेयरी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक उपकरण, जिसमें डीप फ्रीजर आदि शामिल हैं, उपलब्ध कराने की भी योजना है। दूध, दही से लेकर आइसक्रीम तक मिलेंगे उत्पाद: सुधा बिक्री केंद्रों पर दूध, दही, घी, पनीर, लस्सी, छाछ, मिठाई, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम समेत सुधा के विभिन्न डेयरी उत्पाद उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को पंचायत स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद मिल सकेंगे।