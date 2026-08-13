समस्तीपुर में 1400 वर्मी कंपोस्ट और 8 बायोगैस प्लांट की योजना मंजूर; किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
समस्तीपुर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1400 वर्मी कंपोस्ट और 8 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ...और पढ़ें
HighLights
समस्तीपुर में 1400 वर्मी कंपोस्ट, 8 बायोगैस प्लांट लगेंगे।
किसानों को इन इकाइयों पर 50% तक अनुदान मिलेगा।
जैविक खेती से मिट्टी स्वास्थ्य सुधरेगा, किसानों की आय बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना के लिए राशि की स्वीकृति भी दे दी गई है।
किसानों को इसके निर्माण पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
समस्तीपुर जिले में योजना के तहत 1400 पक्का वर्मी कंपोस्ट और आठ बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराने के साथ खेती में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
योजना का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देकर खेती को दीर्घकालीन और टिकाऊ बनाना है। इसके माध्यम से अन्न के उत्पादन के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा और उसमें मौजूद लाभदायक जीवाणुओं के संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।
साथ ही फसलों के लागत मूल्य में कमी लाना, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों के शुद्ध आय में वृद्धि करना एवं जैविक उत्पाद उपभोग को बढ़ावा देकर मानव स्वास्थ्य का संवर्द्धन करना उद्देश्य है।
पोषक तत्वों से भरपूर होता है वर्मी कंपोस्ट
आत्मा के उप परियोजना निदेशक गंगेश कुमार चौधरी ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर जैविक उर्वरक है। खेती में इसके इस्तेमाल से खेत की उर्वरा शक्ति मजबूत होती है और फसल की गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त होती है।
इसके उपयोग से रासायनिक खाद की आवश्यकता भी कम होती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है। इसके उत्पादन में गोबर खाद और केंचुआ का इस्तेमाल किया जाता है।
करीब 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। 100 किलो गोबर से तीन क्विंटल तक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है।
तीन वर्मी कंपोस्ट इकाई तक मिलेगा अनुदान
वर्मी कंपोस्ट उत्पादन बढ़ाने के लिए 75 घनफीट क्षमता की स्थायी पक्की वर्मी कंपोस्ट इकाई पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच हजार रुपये प्रति इकाई की दर से अनुदान दिया जाएगा।
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खेती करने वाले किसान अधिकतम तीन वर्मी पीट पर अनुदान का लाभ ले सकेंगे। पक्के वर्मी पीट पर लाभुक का नाम और योजना से संबंधित सूचना अंकित की जाएगी। एक किसान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन इकाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेगा।
पशुधन वाले किसानों को बायोगैस पर भी सहायता
गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए खेती करने वाले और पशुधन रखने वाले किसानों को दो घनमीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट की स्थापना पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 22,500 रुपये प्रति इकाई की दर से अनुदान दिया जाएगा। इससे पशुधन से निकलने वाले गोबर का उपयोग जैविक खाद और ऊर्जा के रूप में किया जा सकेगा।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। एक किसान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन इकाई के लिए अनुदान ले सकेंगे। योजना के तहत वैसे किसान जो खेती कर रहे हैं एवं जिनके पास पशुधन है को गोबर गैस के प्रोत्साहन के लिए अनुदान दिया जाएगा। जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने की कवायद है।
डॉ. सुमित सौरभ, जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।