RPCAU पूसा में जुटेंगी देश भर की हस्तियां, कृषि में एआई और रोबोटिक्स के उपयोग पर होगी चर्चा

जागरण संवाददाता, पूसा (समस्तीपुर)। RPCAU Samastipur Digital Agriculture: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU) पूसा में 'विकसित भारत @2047' के तहत डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

विश्वविद्यालय के विद्यापति सभागार में 05 एवं 06 अक्टूबर 2026 को इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रोपड़ और अन्नम.एआई के विशेष सहयोग से हो रहा है।

स्मार्ट फार्म समृद्ध किसान

कार्यशाला का मुख्य विषय "स्केल-आधारित डिजिटल कृषि को अपनाने के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार करना" तय किया गया है। इस राष्ट्रीय आयोजन का मूल मंत्र "स्मार्ट फार्म, समृद्ध किसान, विकसित भारत" रखा गया है। इसमें देश भर से कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता, एग्री-स्टार्टअप उद्यमी, छात्र और प्रगतिशील किसान हिस्सा लेंगे।