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नेपाल की बाढ़ से रेल पटरियों पर मंडराया खतरा, समस्तीपुर मंडल में पुल-पुलिया और ट्रैक की निगरानी बढ़ी

By Manish Kumar Roy Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:14 PM (IST)

नेपाल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिससे ...और पढ़ें

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. नेपाल में बाढ़ से समस्तीपुर रेल मंडल हाई अलर्ट पर।

  2. पूर्वी-पश्चिमी चंपारण में रेल ट्रैक, पुल-पुलिया की निगरानी बढ़ी।

  3. खतरा बढ़ने पर ट्रेनों का परिचालन रोकने का निर्णय संभव।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नेपाल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

नेपाल से आने वाले पानी के कारण पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से सटे सीमावर्ती इलाकों में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए रेल प्रशासन ने ट्रेनों के परिचालन और रेलखंडों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इन क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनों के साथ-साथ रेलवे ट्रैक, पुल-पुलिया और जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।

मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन से संपर्क कर आपसी समन्वय के साथ संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने का आग्रह किया है। उन्होंने रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है।

ट्रैकमैन समेत पुलों की निगरानी करने वाले रेलकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। संबंधित कर्मी अपने-अपने क्षेत्र में रेलवे ट्रैक, पुल-पुलिया और जलस्तर की लगातार निगरानी करेंगे।

जलस्तर में अचानक वृद्धि या रेलवे ट्रैक की सुरक्षा प्रभावित होने की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना रेल अधिकारियों को देने की व्यवस्था की गई है। रेल प्रशासन के अधिकारी राज्य के बाढ़ नियंत्रण निदेशक के भी लगातार संपर्क में रहेंगे। संवेदनशील रेलखंडों पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

खतरा बढ़ा तो रोकी जा सकती हैं ट्रेनें

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी रेलखंड पर पानी बढ़ने, पुल-पुलिया पर खतरा उत्पन्न होने या ट्रैक की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना मिलने पर संबंधित ट्रेनों के परिचालन को तत्काल नियंत्रित किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर ट्रेनों को रोकने का निर्णय भी लिया जाएगा।

  • नेपाल में बाढ़ को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल हाई अलर्ट पर
  • -चंपारण से सटे रेलखंडों पर विशेष निगरानी, पुल-पुलिया और ट्रैक की सुरक्षा पर बढ़ाई सतर्कता
  • -जरूरत पड़ने पर ट्रेनों को रोकने का निर्णय, इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर