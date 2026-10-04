नेचरमैन अनिल जोशी की साइकिल यात्रा पहुंची समस्तीपुर, प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन का दिया संदेश

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Dr Anil Prakash Joshi: पद्मभूषण और प्रसिद्ध पर्यावरणविद 'नेचरमैन' डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की 3 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी साइकिल यात्रा रविवार को समस्तीपुर के सारी पहुंची।

गांधी जयंती के अवसर पर नेपाल के जनकधाम से शुरू हुई यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच एकजुटता तथा प्रकृति संरक्षण का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है।

प्रकृति और प्रगति में संतुलन

समस्तीपुर पहुंचने पर यात्रा के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए डॉ. अनिल जोशी ने कहा कि यह यात्रा प्रकृति, प्रभु, पारिस्थितिकी और प्रगति को एक साथ जोड़कर देखने का माध्यम है। उन्होंने नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त किया।