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समस्तीपुर में मंगलसूत्र छिनतई कांड का आरोपित खिड़की तोड़कर थाने से फरार

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 25 Aug 2026 02:58 PM (IST)

समस्तीपुर के रोसड़ा थाना से मंगलसूत्र छिनतई कांड का एक आरोपित खिड़की तोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने फरार बदमाश बादल कुमार की तलाश शुरू कर दी है और घटना की जांच की जा रही है।

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. मंगलसूत्र छिनतई का आरोपित थाने से फरार हुआ।

  2. आरोपित बादल कुमार खिड़की तोड़कर भागा।

  3. पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश तेज की।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। मंगलसूत्र छिनतई कांड का राजफाश कर दो बदमाशों को गिरफ्तार करने के अगले ही दिन रोसड़ा थाना से एक आरोपित के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

हिरासत में रखा आरोपित कमरे की खिड़की तोड़कर थाना परिसर से निकल गया और पिछली चारदीवारी फांदकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

सिरिस्ता कक्ष में रखा था आरोपित

मिर्जापुर निवासी विनोद महतो के पुत्र बादल कुमार को थाना परिसर स्थित सिरिस्ता कक्ष में रखा गया था। मंगलवार को मौका पाकर उसने कमरे की खिड़की तोड़ दी और थाना की पिछली चारदीवारी फांदकर फरार हो गया।

पुलिस महकमे में मची अफरातफरी

आरोपित के भागने की जानकारी मिलते ही पुलिस पदाधिकारियों के बीच अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।

चौकीदार को सौंपा गया था आरोपित

थानाध्यक्ष लालबाबू कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपित का कमान काटकर चौकीदार को सौंपा गया था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को हुआ था कांड का राजफाश

रोसड़ा पुलिस ने सोमवार को दस दिन पूर्व भुनहा में महिला से हुई मंगलसूत्र छिनतई का खुलासा करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें बादल कुमार के अलावा लालपुर चौक निवासी गोलो पासवान का पुत्र संजीव कुमार शामिल था। पुलिस की कार्रवाई के अगले ही दिन बादल के थाना से फरार होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।