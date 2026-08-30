दशहरा-दीपावली और छठ पर नहीं होगी परेशानी, कटिहार-अमृतसर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कटिहार से अमृतसर के बीच चलने वाली साप्ताहिक कटिहार-अमृतसर स्पेशल ट्रेन के यात्रियों के लिए राहत की खबर है।

रेलवे ने ट्रेन के परिचालन में 12 फेरों का विस्तार किया है। पहले यह ट्रेन दो सितंबर तक चलने वाली थी, लेकिन अब इसका परिचालन 25 नवंबर तक जारी रहेगा।

त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी सुविधा

रेलवे बोर्ड की ओर से 27 अगस्त को जारी निर्देश के बाद संबंधित जोनल कार्यालयों को ट्रेन के परिचालन विस्तार को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

ट्रेन के परिचालन विस्तार से बिहार समेत सीमावर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी। आगामी दिनों में दशहरा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार हैं।

इन पर्वों के दौरान बिहार से दूसरे राज्यों और दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन विस्तार से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

लंबे समय से हो रही थी विस्तार की मांग

कटिहार-अमृतसर स्पेशल ट्रेन सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ट्रेन के नियमित परिचालन से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत मिलती है।

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इसके परिचालन को आगे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। रेलवे के इस निर्णय से त्योहार के दौरान घर आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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