समस्तीपुर में एक युवक पर फायरिंग से हड़कंप, ग्रामीणों ने 2 हमलावरों को पकड़कर पीटा

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर स्थित पंप के समीप सोमवार की सुबह फूलहारा निवासी अमन कुमार पर तीन हमलावरों ने फायरिंग कर दी। करीब पांच राउंड गोली चलने की बात सामने आई है।

हालांकि, अमन कुमार बाल-बाल बच गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। इसी दौरान ग्रामीणों ने दो हमलावरों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ग्रामीणों के कब्जे से लेकर हिरासत में ले लिया। दोनों को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के बेलामेघ गांव निवासी दिनेश कुमार के पुत्र रौशन कुमार तथा फैजूउर रहमान के पुत्र मो. फयाज के रूप में हुई है।