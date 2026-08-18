Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

समस्तीपुर में शौचालय निर्माण में मददगार बनी जीविका, गरीबों को बिना ब्याज मिल रहा लोन

By Manish Kumar Roy Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:05 PM (IST)

समस्तीपुर में जीविका समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ब्याजमुक्त ऋण मिल रहा है।

जीविका समूह कर रहे मदद। (AI Generated Image)

जीविका समूह कर रहे मदद। (AI Generated Image)

HighLights

  1. जीविका समूहों द्वारा ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

  2. 1036 परिवारों के लिए ऋण प्रक्रिया पूरी हुई।

  3. प्रत्येक परिवार को 12 हजार रुपये की सहायता राशि।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शौचालय निर्माण अब बड़ी आर्थिक बाधा नहीं रह गया है। जिले में ऐसे परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए जीविका समूहों के माध्यम से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले के विभिन्न प्रखंडों में अब तक 1036 परिवारों के लिए ऋण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही विभागीय स्तर से शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक लाभुक परिवार को 12 हजार रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

इससे शौचालय निर्माण से वंचित परिवारों को अपने स्तर से निर्माण शुरू करने में सहूलियत मिल रही है। जीविका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के महादलित टोलों में 2315 टोलों को चिह्नित किया गया है।

इन टोलों में कुल 18,863 ऐसे परिवार हैं, जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं है। इनमें 4384 भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराना अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

ऐसे परिवारों को जीविका समूहों से जोड़कर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की पहल की गई है, ताकि आर्थिक अभाव के कारण शौचालय निर्माण की योजना बाधित न हो।

सिंघिया में सबसे अधिक परिवारों के लिए फंड

प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सिंघिया प्रखंड में सबसे अधिक 102 परिवारों के लिए जीविका के माध्यम से फंड प्रक्रिया पूरी की गई है।

इसके बाद समस्तीपुर प्रखंड में 95, शिवाजीनगर में 68, पटोरी में 55, ताजपुर में 54, मोहनपुर में 53, बिथान और रोसड़ा में 52-52 तथा वारिसनगर में 62 परिवारों के लिए फंड प्रक्रिया पूरी की गई है।

वहीं, विभूतिपुर में 73, सरायरंजन में 48, विद्यापतिनगर में 45, मोरवा में 41, पूसा में 38, खानपुर में 32, हसनपुर में 31, दलसिंहसराय में 29, कल्याणपुर में 17, उजियारपुर में 56 और मोहिउद्दीननगर में 33 परिवार इस प्रक्रिया के दायरे में आए हैं।

उजियारपुर में सबसे अधिक भुगतान

शौचालय निर्माण के लिए भुगतान किए गए लाभुकों की संख्या में अब तक 2065 लाभुकों का भुगतान किया जा चुका है। इनमें उजियारपुर प्रखंड में सबसे अधिक 136 लाभुकों को भुगतान हुआ है।

इसके बाद मोरवा में 130, सिंघिया में 128, सरायरंजन में 127, कल्याणपुर में 120, समस्तीपुर में 118 और वारिसनगर में 114 लाभुकों को भुगतान किया गया है। दलसिंहसराय में 113, पूसा में 110, रोसड़ा में 106 तथा खानपुर में 95 लाभुकों का भुगतान हुआ है।

भूमिहीन परिवारों को भी योजना से जोड़ने पर जोर

महादलित टोलों में शौचालय निर्माण की चुनौती केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है। जिले में 4384 भूमिहीन परिवार ऐसे हैं, जिनके घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

ऐसे परिवारों को योजना का लाभ दिलाना विभाग के लिए चुनौती है। जीविका समूहों के माध्यम से आर्थिक सहयोग उपलब्ध होने से इन परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए शुरुआती खर्च जुटाने में मदद मिल रही है।

यह भी पढ़ें- समस्तीपुर जंक्शन पर रेलवे ट्रैक की जेट प्रेशर मशीन से होगी सफाई, बदली व्यवस्था

शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि और जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे ब्याजमुक्त ऋण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वच्छता से जोड़ना है। इससे परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति मिलने के साथ ही गांवों में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी। आने वाले समय में शेष पात्र परिवारों को भी योजना से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

-

संतोष कुमार सिंह, सूचना प्रबंधक, जीविका समस्तीपुर।