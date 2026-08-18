समस्तीपुर में शौचालय निर्माण में मददगार बनी जीविका, गरीबों को बिना ब्याज मिल रहा लोन

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शौचालय निर्माण अब बड़ी आर्थिक बाधा नहीं रह गया है। जिले में ऐसे परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए जीविका समूहों के माध्यम से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले के विभिन्न प्रखंडों में अब तक 1036 परिवारों के लिए ऋण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही विभागीय स्तर से शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक लाभुक परिवार को 12 हजार रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

इससे शौचालय निर्माण से वंचित परिवारों को अपने स्तर से निर्माण शुरू करने में सहूलियत मिल रही है। जीविका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के महादलित टोलों में 2315 टोलों को चिह्नित किया गया है। इन टोलों में कुल 18,863 ऐसे परिवार हैं, जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं है। इनमें 4384 भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराना अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

ऐसे परिवारों को जीविका समूहों से जोड़कर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की पहल की गई है, ताकि आर्थिक अभाव के कारण शौचालय निर्माण की योजना बाधित न हो। सिंघिया में सबसे अधिक परिवारों के लिए फंड प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सिंघिया प्रखंड में सबसे अधिक 102 परिवारों के लिए जीविका के माध्यम से फंड प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके बाद समस्तीपुर प्रखंड में 95, शिवाजीनगर में 68, पटोरी में 55, ताजपुर में 54, मोहनपुर में 53, बिथान और रोसड़ा में 52-52 तथा वारिसनगर में 62 परिवारों के लिए फंड प्रक्रिया पूरी की गई है। वहीं, विभूतिपुर में 73, सरायरंजन में 48, विद्यापतिनगर में 45, मोरवा में 41, पूसा में 38, खानपुर में 32, हसनपुर में 31, दलसिंहसराय में 29, कल्याणपुर में 17, उजियारपुर में 56 और मोहिउद्दीननगर में 33 परिवार इस प्रक्रिया के दायरे में आए हैं।