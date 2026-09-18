बिहार से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन, सहरसा लोकमान्य तिलक टर्मिनस का समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर में स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Saharsa LTT Puja Special Train: दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सहरसा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

ट्रेन संख्या 05585 सहरसा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल का परिचालन 18 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को किया जाएगा। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 05586 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–सहरसा स्पेशल 20 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को संचालित होगी।