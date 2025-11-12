इंटर के विद्यार्थी अब 18 नवंबर तक भर सकेंगे परीक्षा फार्म, इस वजह से हुई यह व्यवस्था

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर! बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। विलंब शुल्क के साथ अब 18 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी ही आनलाइन आवेदन समिति की वेबसाइट पर कर सकते हैं। परीक्षा समिति ने छात्र-छात्राओं के हित में तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा फार्म शुल्क पूर्व से जमा है, लेकिन परीक्षा आवेदन नहीं भरा जा सका है, उनका आवेदन भी इस विस्तारित तिथि से किया जा सकता है।

विद्यालय प्रधान ही विद्यार्थी से शुल्क लेकर जमा करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले फार्म भरने से वंचित रह जाएंगे। सत्र 2024-26 में इंटर के वैसे छात्र-छात्रा जिनका हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है, उनको इंटर वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। सिर्फ उन विद्यार्थियों का ही मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

इसके साथ ही उक्त वेबसाइट पर इंटर परीक्षा आवेदन पत्र भी अपलोड कर दिया गया है। दो प्रकार के आवेदन पत्र का प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सत्र 2024-26 के लिए सूची नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह प्रपत्र दो खंडों यथा खंड ए एवं खंड बी में है।