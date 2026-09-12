समस्तीपुर में कोचिंग जा रही इंटर की छात्रा को ट्रक ने कुचला, आक्रोशित लोगों ने जाम किया SH-88 

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के एसएच-88 पर पगड़ा के समीप शनिवार को ट्रक की चपेट में आने से इंटर की एक छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान पांड पंचायत निवासी उमेश महतो की पुत्री अंजली कुमारी के रूप में हुई। वह घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी।

हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। छात्रा की मौत की सूचना मिलते ही स्वजन भी मौके पर पहुंचे। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।

घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने एसएच-88 पर आवागमन रोककर सड़क जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर दलसिंहसराय थानाध्यक्ष मो. इरशाद आलम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस ने हादसे की जानकारी ली और लोगों से बातचीत कर जाम समाप्त कराने का प्रयास शुरू किया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर ट्रक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।