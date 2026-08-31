समस्तीपुर में पूसा स्टेशन फाटक संख्या 66 पर बनेगा ROB, केंद्रीय कृषि विवि तक आसान होगा सफर

संवाद सहयोगी, पूसा रोड (समस्तीपुर)। Samastipur Pusa ROB Project: समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन यार्ड के पूर्वी छोर पर स्थित समपार फाटक संख्या 66 पर रोड ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।

रेल विभाग ने इस फाटक को आरओबी निर्माण से पूर्व किए जाने वाले व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा यह आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

व्यवहार्यता अध्ययन शुरू सीनियर डीईएन समस्तीपुर के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार वर्तमान में इस परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन और व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता शिवचंद्र राय द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में रेलवे ने स्पष्ट किया कि अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण की आगे की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की जाएगी। इस रेल उपरिगामी पुल के बनने से समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

जाम से मिलेगी मुक्ति मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों के अत्यधिक दबाव के कारण समपार फाटक 66 दिन में बार बार बंद रहता है जिससे लंबा जाम लगता है। ओवरब्रिज बनने के बाद सड़क यातायात बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलेगा जिससे स्थानीय लोगों के समय और ईंधन की बड़ी बचत होगी। साथ ही मानवयुक्त समपार फाटक पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

कृषि विवि तक पहुंच आसान इस आरओबी के निर्माण से डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा अनुमंडल कार्यालय और क्षेत्रीय अस्पतालों तक पहुंचना बेहद सुगम हो जाएगा। विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षक वैज्ञानिक और मरीज बिना किसी जाम के निर्बाध आवागमन कर सकेंगे।