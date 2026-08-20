पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल इंटरसिटी का किराया दोगुना, स्लीपर में लगेंगे 185 रुपये अधिक

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Purnia Court Patliputra Special: समस्तीपुर होकर पाटलिपुत्र जाने वाली नई स्पेशल इंटरसिटी ट्रेन से यात्रियों को रात के सफर की अतिरिक्त सुविधा तो मिल गई है, लेकिन इसका किराया नियमित ट्रेनों से दोगुना है।

गाड़ी संख्या 03215 पूर्णिया कोर्ट–पाटलिपुत्र स्पेशल में सफर करने वाले यात्रियों को स्लीपर से लेकर एसी बोगियों तक के लिए काफी अधिक राशि चुकानी पड़ रही है। इस वजह से पटना जाने वाले दैनिक और आम यात्रियों की जेब पर सीधा अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

किराए में भारी अंतर समस्तीपुर से पाटलिपुत्र रूट पर चलने वाली नियमित सहरसा–अहमदाबाद और जोगबनी–दानापुर एक्सप्रेस में स्लीपर का किराया 165 रुपये, थर्ड एसी का 535 रुपये और सेकंड एसी का 750 रुपये है। इसके विपरीत इस नई स्पेशल ट्रेन में स्लीपर के लिए 350 रुपये, थर्ड एसी के लिए 930 रुपये और सेकंड एसी के लिए 1255 रुपये तय किए गए हैं। इस तरह यात्रियों को स्लीपर में 185 रुपये (112 प्रतिशत), थर्ड एसी में 395 रुपये (74 प्रतिशत) और सेकंड एसी में 505 रुपये (67 प्रतिशत) तक अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। रात में पटना का विकल्प रेलवे ने यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र के बीच इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। यह ट्रेन रात 11:00 बजे पाटलिपुत्र से खुलकर देर रात करीब 2:00 बजे समस्तीपुर पहुंचती है, जिससे रात में राजधानी से लौटने वालों को सुविधा मिलती है। वहीं दिन के समय यह ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से चलकर दोपहर 2:50 बजे समस्तीपुर स्टेशन पर पहुंचती है।

यात्रियों में बंटी राय स्पेशल ट्रेन के नाम पर अत्यधिक किराया वसूले जाने को लेकर यात्रियों के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यात्रियों का मानना है कि नियमित ट्रेनों में कम किराए के विकल्प उपलब्ध होने के कारण लोग इसे प्राथमिकता देने से बच सकते हैं।