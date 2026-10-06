रेलवे में क्रांति लाने वाली Garib Rath के सफर के 20 साल पूरे, इसके शुरुआत की रोचक है कहानी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Garib Rath Express 20 Years: कम खर्च में वातानुकूलित सफर का सपना सच करने वाली देश की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस ने अपने सफर के 20 साल पूरे कर लिए हैं।

5 अक्टूबर 2006 को सहरसा से अमृतसर के बीच पहली गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ था। इस ऐतिहासिक ट्रेन ने बिहार के यात्रियों को एसी क्लास में प्रीमियम रेल यात्रा का एक नया और किफायती विकल्प उपलब्ध कराया।

गरीबों का एसी रथ गरीब रथ की परिकल्पना उस दौर में की गई थी जब लंबी दूरी की एसी यात्रा आम लोगों की पहुंच से दूर मानी जाती थी। समस्तीपुर रेल मंडल से जुड़ी यह ट्रेन उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए जीवनरेखा बनकर उभरी। पंजाब और दिल्ली जाने वाले कामगारों व आम यात्रियों के लिए यह सेवा वरदान साबित हुई। 20 सालों का सफर सुरुआती दौर में इस ट्रेन के डिब्बों का डिजाइन और रंग आज के मुकाबले काफी अलग हुआ करता था। बाद में इसे विशिष्ट हरे रंग के कोचों के साथ चलाया गया जिससे इसकी अलग पहचान बनी।