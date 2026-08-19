बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट का कर्पूरीग्राम में ठहराव शुरू, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Darbhanga New Delhi Train: समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के कर्पूरीग्राम स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव बुधवार से विधिवत शुरू हो गया।

उद्घाटन के मौके पर पहले दिन केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया। इस विशेष कार्यक्रम में स्थानीय सांसद शाम्भवी चौधरी और मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

यात्रियों को सीधी सुविधा उद्घाटन के पहले दिन ट्रेन संख्या 12565 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कर्पूरीग्राम स्टेशन पर सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर पहुंची। स्टेशन पर निर्धारित दो मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन 9 बजकर 43 मिनट पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई।