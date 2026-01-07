अब बिहार की बेटियों का भविष्य सुरक्षित, जानिए कन्या सुरक्षा योजना के फायदे और दस्तावेज

संवाद सहयोगी, रोसड़ा समस्तीपुर। अब बिहार की बेटियों का भविष्य और भी सुरक्षित होने जा रहा है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनके उज्ज्वल भविष्य तक आर्थिक सुरक्षा की मजबूत नींव रखती है।

इस योजना के तहत सरकार बेटियों के नाम पर निवेश कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का अवसर देती है। अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है या आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके फायदे, पात्रता और जरूरी दस्तावेज जानना बेहद जरूरी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह योजना कैसे बेटियों के सपनों को हकीकत में बदल रही है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत समस्तीपुर के रोसड़ा नगर व प्रखंड की लगभग 800 बेटियों को लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कार्य तेज कर दिया गया है।

सभी को दो दिनों के अंदर संबंधित दस्तावेज जमा कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें संबंधित लाभार्थी का आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ माता पिता का आधार कार्ड भी संलग्न करना होगा। रोसड़ा सीडीपीओ अमर ज्योति ने कहा कि कार्यालय के कर्मियों के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सत्यापन का दायित्व सौंपा गया है। वे घर-घर जाकर संबंधित कागजात संकलित कर रही हैं, ताकि कोई भी पात्र बच्ची योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला से प्राप्त सभी 800 बच्चियों के प्रपत्र का सत्यापन कर उनका सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर भेजा जाना है। तत्पश्चात सही पात्र लाभार्थी के बीच नियमानुसार भुगतान से संबंधित आगे की प्रक्रिया भी प्रारंभ किया जाएगा।

बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में सुधार लाना तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इससे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा मिलेगा।