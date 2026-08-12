समस्तीपुर से गुजरने वाली गंगासागर एक्सप्रेस का बदला रैक, अब 160 KMPH की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन
समस्तीपुर से गुजरने वाली गंगासागर एक्सप्रेस में 12 अगस्त से एलएचबी रैक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यात्रियों का सफर अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगा। ...और पढ़ें
HighLights
गंगासागर एक्सप्रेस में 12 अगस्त से एलएचबी रैक।
यात्रियों को मिलेगा अधिक आरामदायक और सुरक्षित सफर।
एलएचबी कोच में अधिक गति, बर्थ और बेहतर सस्पेंशन।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर जंक्शन से गुजरने वाली गंगासागर एक्सप्रेस के रैक में बदलाव किया गया है। 12 अगस्त से ट्रेन को एलएचबी रैक से परिचालित किया जा रहा है।
13 अगस्त से जयनगर से भी यह ट्रेन एलएचबी रैक के साथ रवाना होगी। पूर्व रेलवे की ओर से ट्रेन के रैक को एलएचबी में तब्दील किया गया है।
कोलकाता जाने वाले यात्रियों के बीच गंगासागर एक्सप्रेस की खास लोकप्रियता है। फिलहाल दोनों ट्रेनों के रैक को उत्कृष्ट रैक के साथ परिचालित किया जा रहा है।
एलएचबी कोच का नाम जर्मनी की कंपनी लिंक हॉफमैन बुश के नाम पर पड़ा है। ये कोच यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक होने के साथ ही रेल परिचालन की दृष्टि से भी सुरक्षित माने जाते हैं।
एलएचबी कोच को सामान्य आईसीएफ कोच की तुलना में अधिक गति के लिए डिजाइन किया गया है। जहां सामान्य कोच की अधिकतम गति करीब 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं एलएचबी कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
डिब्बों में रहेगा स्पेस
इनमें यात्रियों के लिए सामान्य कोच की तुलना में अधिक जगह भी उपलब्ध होती है। एक सामान्य आईसीएफ स्लीपर कोच में 72 बर्थ होती हैं, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में 80 बर्थ होती हैं।
एलएचबी कोच में हाइड्रोलिक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दाएं-बाएं होने वाले मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष सस्पेंशन लगाया जाता है। इससे ट्रेन के झटके कम होते हैं और यात्रियों को सफर के दौरान अधिक आराम मिलता है।