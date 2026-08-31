गुजरात से बिहार आना हुआ आसान, गांधीधाम-भागलपुर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े; 1 सितंबर से बुकिंग शुरू
त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि बढ़ा दी गई है।
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गांधीधाम-भागलपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन विस्तार।
दशहरा, दीपावली, छठ पूजा के लिए अतिरिक्त फेरे।
समस्तीपुर सहित गुजरात-बिहार यात्रियों को राहत।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। आगामी दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गुजरात और बिहार के बीच चलने वाली गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन का विस्तार किया है।
ट्रेन के परिचालन अवधि बढ़ाए जाने से गुजरात से समस्तीपुर आने-जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल अब 4 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।
वहीं, ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर-गांधीधाम स्पेशल 7 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को परिचालित होगी। इस ट्रेन का समस्तीपुर में भी ठहराव निर्धारित है।
रविवार को दोपहर 2:35 बजे पहुंचेगी समस्तीपुर
गांधीधाम से चलने वाली ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6:25 बजे रवाना होगी। अहमदाबाद में रात 11:05 बजे पहुंचने के बाद यह ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए रविवार दोपहर 2:35 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी।
यहां से बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर होते हुए रात 8:15 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में भागलपुर-गांधीधाम स्पेशल प्रत्येक सोमवार सुबह 5 बजे भागलपुर से चलेगी।
ट्रेन सुबह 9:45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। इसके बाद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कोटा और अहमदाबाद होते हुए गांधीधाम जाएगी।
गुजरात से बिहार आने वालों को मिलेगी सुविधा
यह ट्रेन गुजरात और बिहार के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेन के मार्ग में अहमदाबाद, नडियाद, दाहोद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, वाराणसी, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।
त्योहारों के दौरान परिचालन विस्तार होने से समस्तीपुर के अलावा आसपास के जिलों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। ट्रेन में आरक्षण 1 सितंबर से शुरू होगा। त्योहारी सीजन में गुजरात से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त फेरे काफी उपयोगी साबित होंगे।