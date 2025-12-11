Language
    Exam : जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए में एक सीट पर 111 परीक्षार्थी, परीक्षा 13 दिसंबर को

    By Prakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    Bihar Latest News : समस्तीपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी है। 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में एक सीट पर औसत 11 ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को कराई जाएगी। सुबह 11:30 से दोपहर के 1:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षार्थियों को 100 अंक के 80 प्रश्नों का जवाब ओएमआर शीट पर देना होगा।

    बिरौली स्थित पीएम श्री नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा में 80 सीटों के लिए यह परीक्षा ली जाएगी। एक सीट के लिए 111 छात्रों ने आवेदन किए हैं। जिले में कुल 24 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर इस वर्ष परीक्षा के दौरान पंजीकृत 8,949 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।

    दरअसल, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना बच्चों का सपना होता है। यह विद्यालय पूरी तरह से आवासीय है और यहां शिक्षा के साथ सभी सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं। यहां होने वाली बेहतर स्तर की पढ़ाई के चलते विद्यार्थी यहां प्रवेश के इच्छुक रहते हैं।

    कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है। प्राचार्य राजीव कुमार झा ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

    वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र 

    छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है। छात्र सीधे आनलाइन माध्यम से नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से पंजीकरण संख्या व जन्मतिथि की मदद से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

    इन केंद्रों में विद्यार्थी देंगे परीक्षा 

    विधि महाविद्यालय में 504, तरहुत एकेडमी में 696, माडल इंटर विद्यालय बहादुरपुर में 600, इंटर श्रीकृष्णा उच्च विद्यालय जितवारपुर में 557, मध्य विद्यालय दलसिंहसराय में 489, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय शंभूपट्टी में 478, उच्च माध्यमिक विद्यालय ताजपुर में 472, राजकीयकृत इंटर बालिका उच्च विद्यालय काशीपुर में 422, छत्रधारी इंटर उच्च विद्यालय दलसिंहसराय में 406, गोल्फ फिल्ड रेलवे कालोनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 403, राजकीयकृत इंटर हरिवंश नारायण उच्च विद्यालय रोसड़ा में 399, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय दलसिंहसराय में 396, इंटर बालिका उच्च विद्यालय घोषलेन में 354, जगदेव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय ताजपुर में 324, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कचहरी रोड में 310, राजकीयकृत इंटर उच्च विद्यालय कल्याणपुर में 294 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा आरएसबी इंटर विद्यालय काशीपुर, प्रभावती रामदुलारी इंटर विद्यालय कर्पूरीग्राम, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय धुरलख एवं राजकीयकृत इंटर श्री सुंदर उच्च विद्यालय मुक्तापुर में दो-दो परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसमें क्रमश: 522, 427, 449 एवं 447 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।