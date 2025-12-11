Exam : जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए में एक सीट पर 111 परीक्षार्थी, परीक्षा 13 दिसंबर को

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को कराई जाएगी। सुबह 11:30 से दोपहर के 1:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षार्थियों को 100 अंक के 80 प्रश्नों का जवाब ओएमआर शीट पर देना होगा।

बिरौली स्थित पीएम श्री नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा में 80 सीटों के लिए यह परीक्षा ली जाएगी। एक सीट के लिए 111 छात्रों ने आवेदन किए हैं। जिले में कुल 24 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर इस वर्ष परीक्षा के दौरान पंजीकृत 8,949 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।

दरअसल, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना बच्चों का सपना होता है। यह विद्यालय पूरी तरह से आवासीय है और यहां शिक्षा के साथ सभी सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं। यहां होने वाली बेहतर स्तर की पढ़ाई के चलते विद्यार्थी यहां प्रवेश के इच्छुक रहते हैं।

कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है। प्राचार्य राजीव कुमार झा ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है। छात्र सीधे आनलाइन माध्यम से नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से पंजीकरण संख्या व जन्मतिथि की मदद से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।