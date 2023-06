समस्तीपुर में आम के बगीचे में फंदे से लटका मिला युवक का शव, पॉकेट से मिले चार हजार रुपये और केक के पैकेट्स

Bihar Crime समस्तीपुर में मंगलवार की शाम आम के बगीचे में कुछ बच्चे आम चुनने गए थे तभी उनकी नजर पेड़ पर फंदे से लटके शव पर पड़ी। बच्चों ने गांववालों को इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्ज में लिया। पुलिस युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जिससे मौत की वजह पता चल सके।

Bihar Crime: समस्तीपुर में आम के बगीचे में फंदे से लटका मिला युवक का शव

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर (विद्यापतिनगर)। जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर ढेपुरा हॉल्ट रेलवे स्टेशन के समीप धर्मगाछी में लगे आम के बगीचे में एक पेड़ पर अज्ञात शख्स का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला है। घटना मंगलवार देर शाम की है। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम आम के बगीचे में कुछ गांव के बच्चे आंधी-बारिश के बाद आम चुनने के लिए गए थे। तभी उनकी नजर अचानक पेड़ से लटके शव पर गई। फिर बच्चों ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। मौके पर लोगों का भीड़ जुट गई। साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वहीं, पुलिस शव का शिनाख्त करने को लेकर लगातार कोशिश में लगी हुई है। हालांकि, युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पॉकेट से मिले चार हजार रुपये और केक के पैकेट बताया जा रहा है कि युवक के बाहरी होने की वजह से शिनाख्त करने में पुलिस को परेशानी हो रही है। मृतक ब्लू रंग का टी शर्ट और काला रंग का ट्राउजर पहने हुए हैं। युवक के पॉकेट से चार हजार रुपये और दो छोटे केक के पैकेट मिले हैं। घटना की सूचना मिलने पर दलसिंहसराय डीएसपी दिनेश कुमार पाण्डेय घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। एसडीपीओ दिनेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है। युवक का अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर युवक कौन और कहा का रहने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार एसडीपीओ ने कहा कि पोस्टमॉर्टम की प्राइमरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि आखिर युवक ने आत्महत्या की है या कुछ और कारण है।

Edited By: Roma Ragini