दरभंगा-दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस पर ब्रेक, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत; दूसरी ट्रेनों में मारामारी
दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 02569 क्लोन एक्सप्रेस का परिचालन 31 अगस्त के बाद बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।
HighLights
क्लोन एक्सप्रेस (02569) का परिचालन 31 अगस्त के बाद बंद।
दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब हो रही भारी परेशानी।
अन्य ट्रेनों पर बढ़ा दबाव, मंडल स्तर पर प्रयास जारी।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 02569 क्लोन एक्सप्रेस का परिचालन 31 अगस्त के बाद आगे के लिए विस्तारित नहीं किया गया है। परिचालन अवधि समाप्त होने के बाद मंगलवार को ट्रेन निर्धारित समय पर रवाना नहीं हुई।
अचानक सेवा बंद होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को अब अन्य ट्रेनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
अन्य ट्रेनों पर बढ़ा दबाव:
क्लोन एक्सप्रेस के बंद होने का असर दिल्ली रूट की दूसरी महत्वपूर्ण ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ अब अन्य ट्रेनों में शिफ्ट हो रही है। इससे आरक्षित सीटों की उपलब्धता प्रभावित होने के साथ ही सामान्य श्रेणी में भी भीड़ बढ़ने की संभावना है।
यात्रियों का कहना है कि ट्रेन को नियमित करने के बजाय रेलवे की ओर से अब तक इसकी परिचालन अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
विस्तार को लेकर मंडल स्तर पर प्रयास:
रेलवे सूत्रों के अनुसार, क्लोन एक्सप्रेस का परिचालन दोबारा शुरू कराने अथवा इसकी अवधि बढ़ाने को लेकर मंडल स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से क्लोन और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।
कम स्टॉपेज होने के कारण क्लोन एक्सप्रेस से यात्रियों को अपेक्षाकृत कम समय में दिल्ली पहुंचने की सुविधा मिलती है।
सामान्य ट्रेनों से अधिक है किराया:
क्लोन एक्सप्रेस में यात्रा के लिए आरक्षण कराना होता है। यात्रियों को आरक्षित सीट की सुविधा मिलती है, लेकिन इसका किराया सामान्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में अधिक है।
क्लोन ट्रेनों का किराया सामान्यतः हमसफर एक्सप्रेस के आसपास निर्धारित किया जाता है। इसके बावजूद कम समय में गंतव्य तक पहुंचने के कारण इस ट्रेन की यात्रियों के बीच अच्छी मांग रही है।