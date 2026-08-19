समस्तीपुर के दलसिंहसराय में पेट्रोल पंप के पास लूट का खुलासा, एक आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Dalsinghsarai Robbery Case: समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के ढेपुरा स्थित विद्यापतिनगर रोड में विजयघाट पेट्रोल पंप के समीप पांच जून की रात हुई लूट का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है।

मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है।

तीन अपराधियों ने की थी लूट

डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने दलसिंहसराय थाना परिसर में प्रेस वार्ता में बताया कि पांच जून की रात करीब 10:30 बजे विजयघाट पेट्रोल पंप के पास पक्की सड़क पर तीन अज्ञात अपराधियों ने गोविंद पासवान को रोककर लूटपाट की थी।

अपराधी उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। घटना के संबंध में दलसिंहसराय थाने में कांड संख्या 314/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से जांच करते हुए मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मनिअर वार्ड संख्या दो निवासी अजय महतो के पुत्र सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया गया।

साला समेत कई नाम सामने आए पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित ने पूछताछ में घटना में अपने साला दीपक कुमार समेत अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी दी। दीपक कुमार फिलहाल बछवारा थाना कांड संख्या 194/2026 में बेगूसराय मंडल कारा में बंद है। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आने की बात कही है।