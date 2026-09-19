दलसिंहसराय में महिला से चेन छीनने का प्रयास, लोगों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा

संवाद सहयोगी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Dalsinghsarai Chain Snatching: दलसिंहसराय शहर के सरदारगंज मोहल्ले में शनिवार को महिला से चेन छीनने का प्रयास कर रहे दो बदमाशों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया।

महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और भाग रहे बदमाशों को खदेड़कर पकड़ लिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने दोनों की पिटाई कर दी।

घटना की सूचना मिलने पर दलसिंहसराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपितों को अपने कब्जे में ले लिया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बताया जाता है कि महिला सरदारगंज इलाके से गुजर रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने उसके गले से चेन छीनने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और भाग रहे बदमाशों को पकड़ लिया।