बांस से बनाई राखी: दिल्ली-मुंबई से समस्तीपुर आ रहे ऑर्डर, Photo देखकर आप भी कह उठेंगे वाह भाई वाह

प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। मिथिला की पारंपरिक कला को नये प्रयोगों के साथ पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में समस्तीपुर के मिथिला पेंटिंग कलाकार कलर ब्लाइंड कुंदन कुमार राय ने इस बार राखी को नया रूप देने की अनोखी पहल की है।

उन्होंने बांस से बनी आकर्षक राखियों पर मिथिला पेंटिंग की बारीक कलाकारी उकेरी है। इसके अलावा कैनवास, मोती, धागा, मैटेलिक डिजाइन, एक्रेलिक कलर से तैयार राखियों पर उन्होंने अलग-अलग धार्मिक, सांस्कृतिक और समसामयिक विषयों से जुड़ी आकर्षक चित्रकारी की है।

पारंपरिक कला और पर्यावरण अनुकूल सामग्री के मेल से तैयार इन राखियों को लोग पसंद भी कर रहे हैं। इसकी कीमत 125 से 200 रुपये तक रखी गई है। राखियों पर गणेश, कृष्ण, सूर्य, मां दुर्गा, खाटू श्याम तथा राधा-कृष्ण की आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। इसके अतिरिक्त भारत का नक्शा, सेना के स्मृति चिह्न, बैंकों और डाकघर की मांग पर लोगो वाली राखियां भी बनाई है। विभिन्न रंग-रूप में बनी रखीं राखियां। राजनीतिक संगठनों की ओर से भी विशेष डिजाइन की राखियों की मांग हुई है। इन राखियों को तैयार करने में बांस का इस्तेमाल किया गया है। समस्तीपुर के अलावा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु व मथुरा के अलावा हरियाणा से मांग हो रही है। मांग के अनुरूप राखियों को अलग-अलग शहरों में भेजा जा रहा है। इन राखियों की मांग से कलाकार भी उत्साहित हैं। 650 राखियों पर उकेरी धार्मिक चित्रकारी कलाकार के अनुसार, करीब 650 राखियों पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक चित्र बनाए गए हैं। पारंपरिक लोककला और बांस जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्री के मेल से तैयार इन राखियों को लोग पसंद कर रहे हैं।

विभिन्न रंग-रूप में बनी रखीं राखियां। कुंदन ने बताया कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने 75 राखियां बनवाकर खरीदी हैं। वहीं विभिन्न बैंकों और डाकघरों की मांग पर 150 राखियों की आपूर्ति की गई है। राखी पर उकेरी गई भाजपा का चुनाव चिह्न। लोककला को बाजार से जोड़ने की पहल कुंदन कुमार राय ने बताया कि राखी को केवल भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक मानने के बजाय मिथिला की लोककला को देशभर तक पहुंचाने के माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है।

राखी पर बनी भारत और लोकसभा की तस्वीर। इसी सोच के साथ राखियों पर मिथिला पेंटिंग की पारंपरिक शैली में धार्मिक और सांस्कृतिक चित्र उकेरे गए हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कला को आधुनिक उपयोगी उत्पादों से जोड़ने से मिथिला पेंटिंग के लिए नए बाजार तैयार हो सकते हैं।