पिकअप की टक्‍कर से बाइक सवार पिता-बच्‍चे की मौके पर मौत, मां की हालत नाजुक; चालक गाड़ी छोड़कर फरार

Father And Child Died In Samastipur In A Road Accident दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के बसढिया बल्लोचक के पास NH-28 पर शुक्रवार दोपहर को पिकअप की टक्‍कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि‍ मां की हालत नाजुक है।