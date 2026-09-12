उत्तर बिहार में 13 व 14 सितंबर को हल्की बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर)। North Bihar Weather Forecast Today: डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के सहयोग से उत्तर बिहार के लिए मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार के अनुसार आगामी 12 से 16 सितंबर के बीच मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है।

बारिश और मेघगर्जन

पूर्वानुमानित अवधि के दौरान 13 और 14 सितंबर के आसपास उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के कई स्थानों पर गरज वाले बादलों के बनने की संभावना है।

इस दौरान हल्की वर्षा हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

तापमान और आर्द्रता

मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अगले चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है।

हवा की गति

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में मुख्य रूप से पूर्वी या दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी। इस दौरान हवा की औसत गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावना है।

सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 95 प्रतिशत रहेगी।

अरहर बुआई की सलाह

मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए समसामयिक सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों ने किसानों को अरहर की बुआई 15 सितंबर तक पूरी करने का सुझाव दिया है। इसके लिए उपयुक्त किस्मों में शरद, पूसा-9 और राजेंद्र अरहर-1 शामिल हैं।