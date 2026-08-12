ताजपुर-बख्तियारपुर फोरलेन परियोजना का 90% काम पूरा, समस्तीपुर डीएम ने दिए तेजी लाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Tajpur Bakhtiyarpur Bridge Update: समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बुधवार को ताजपुर बख्तियारपुर फोरलेन परियोजना के विभिन्न कार्यस्थलों का गहन स्थल निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति, भूमि अर्जन से जुड़े मामलों और प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया।

धीमी गति पर जताई नाराजगी

डीएम ने भूमि संबंधी मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और परियोजना के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।

ताजपुर बख्तियारपुर फोर लेन परियोजना का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन शेष बचे कार्यों की धीमी रफ्तार पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने अभियंताओं और अधिकारियों को विभागीय बाधाएं दूर कर कार्य की गति बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए।

डीएम ने अपने निरीक्षण के दौरान आपसी समन्वय से समाधान कर निर्माण में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया। फोटो सौ: जिला प्रशासन ग्रीनफील्ड परियोजना की रूपरेखा यह गंगा नदी पर बनने वाला एक बेहद महत्वाकांक्षी 4-लेन पुल और पहुंच पथ प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 3,923 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट पटना के बख्तियारपुर (करजान / NH-31) को समस्तीपुर जिले के ताजपुर (NH-28) से सीधे जोड़ता है। पीपीपी मोड के तहत बन रही इस ग्रीनफील्ड परियोजना की कुल लंबाई 51 किलोमीटर है, जिसमें 5.5 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल शामिल है।

जून 2027 तक लक्ष्य परियोजना के अलग-अलग खंडों के आधार पर इसे 2026 के अंत से लेकर जून 2027 तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। समस्तीपुर की ओर चक लालशाही से ताजपुर खंड के बीच 16.2 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। वर्तमान में मुख्य पुल के पिलर, सुपरस्ट्रक्चर और बख्तियारपुर के पास आरओबी का काम तेजी से चल रहा है। व्यापक आर्थिक और सामाजिक लाभ इस फोरलेन पुल के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे यात्रा समय में 2 से 3 घंटे की बचत होगी और महात्मा गांधी सेतु तथा राजेंद्र सेतु पर दबाव कम होगा।

इस परियोजना से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, गया समेत कई जिलों की लगभग 3 करोड़ से अधिक आबादी को सीधा फायदा पहुंचेगा। गंगा कटाव का निरीक्षण फोरलेन परियोजना के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने गंगा नदी के कटाव प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर चल रहे कटाव निरोधक कार्यों की तकनीकी स्थिति, प्रगति और नदी के जलस्तर की जानकारी ली।

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अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि वे स्थल का नियमित तकनीकी आकलन करें और सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करें। अलर्ट मोड पर प्रशासन डीएम ने स्पष्ट किया कि कटाव प्रभावित क्षेत्रों में आम जनमानस की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।