समस्तीपुर में नौ बीघा खेत में रातोंरात जहरीली दवा का स्प्रे, सुबह सूखती मिली लाखों की तैयार फसल

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक किसान की लगभग नौ बीघा में लगी सब्जी की फसल को जहरीली दवा का स्प्रे कर बर्बाद करने का मामला सामने आया है। किसान ने 25 से 30 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है।

लाटबसेपुरा वार्ड 11 निवासी स्व. मनोरथ सहनी के पुत्र देवनारायण सहनी ने मुसरीघरारी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फसल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। किसान के अनुसार, रामपुर स्थित खेत में डेढ़ बीघा में परवल, दो बीघा में मूली और छह बीघा में बंदगोभी, फूलगोभी, कद्दू की फसल लगी थी। आरोप है कि रात में अज्ञात लोगों ने राउंडअप जैसी खरपतवारनाशी दवा का स्प्रे किया।