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बिहार में बनेंगे 55 प्याज गोदाम, समस्तीपुर समेत सभी जिलों के किसानों को मिलेगा 75% अनुदान

By Prakash Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 12:27 PM (GMT+05:30)

Bihar Onion Storage Scheme: बिहार में प्याज किसानों को फसल बर्बादी से बचाने के लिए कृषि विभाग 55 आधुनिक भंडारण गोदाम बनाएगा। प्रत्येक 50 मीट्रिक टन क्षमता वाली इकाई पर 75% सरकारी अनुदान मिलेगा, जिससे किसान ऑफ-सीजन में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

पचास मीट्रिक टन क्षमता वाली प्रत्येक भंडारण इकाई के निर्माण पर छह लाख रुपये खर्च होंगे। फाइल फोटो

पचास मीट्रिक टन क्षमता वाली प्रत्येक भंडारण इकाई के निर्माण पर छह लाख रुपये खर्च होंगे। फाइल फोटो

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प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। Onion Production In Bihar: बिहार में प्याज की खेती करने वाले किसानों की फसल बर्बादी की चिंता को दूर करने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य भर में प्याज के सुरक्षित भंडारण के लिए 55 आधुनिक गोदामों का निर्माण कराया जाएगा।

पचास मीट्रिक टन क्षमता वाली प्रत्येक भंडारण इकाई के निर्माण पर छह लाख रुपये खर्च होंगे, जिस पर लाभार्थी किसान को 75 प्रतिशत सरकारी अनुदान मिलेगा।

समस्तीपुर में तीन इकाइयां

इस योजना के तहत समस्तीपुर जिले में तीन आधुनिक प्याज भंडारण इकाइयों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में जिले में वैज्ञानिक स्टोरेज की समुचित सुविधा नहीं होने के कारण बेहतर पैदावार के बावजूद भारी मात्रा में प्याज सड़ जाता है।

इस मजबूरी के चलते किसानों को कटाई के तुरंत बाद अपनी उपज औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है।

फसल बर्बादी पर रोक

बिहार में प्रतिवर्ष औसतन 13 से 14 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है, जिसमें राज्य देश में प्रमुख स्थान रखता है। इसके बावजूद उचित वेंटिलेटेड भंडारण के अभाव में हर साल 30 से 40 प्रतिशत प्याज नमी और सड़न के कारण नष्ट हो जाता है।

गोदामों के निर्माण से समस्तीपुर के पांच हजार से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और फसल का नुकसान थमेगा।

किसानों को लाभकारी मूल्य

भंडारण की पक्की व्यवस्था होने के बाद किसानों को मजबूरी में तुरंत कम कीमत पर प्याज बेचने से मुक्ति मिल जाएगी। किसान अपनी फसल को चार से छह महीने तक सुरक्षित रखकर ऑफ-सीजन में बेहतर और ऊंचे दामों पर बेच सकेंगे।

इससे बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होगी और किसानों की बाजार में मोलभाव करने की क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी।

जिलों का निर्धारित कोटा

राज्य में सालाना 12 से 15 लाख मीट्रिक टन प्याज की भारी खपत है, जिसे पूरा करने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से प्याज मंगाना पड़ता है।

स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ने से इस निर्भरता में कमी आएगी और राज्य का पैसा राज्य के किसानों की जेब में जाएगा। योजना के तहत पटना, समस्तीपुर, वैशाली, रोहतास, लखीसराय और नालंदा में तीन-तीन भंडारण गोदाम बनाए जाएंगे।

अन्य जिलों में आवंटन

इसके अलावा मधुबनी, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, नवादा, खगड़िया, सारण, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, बक्सर, सिवान, जहानाबाद, कैमूर और औरंगाबाद में दो-दो इकाइयां बनेंगी।

वहीं सीतामढ़ी, मधेपुरा, कटिहार, गोपालगंज, गयाजी, भोजपुर तथा बांका जिले में एक-एक प्याज गोदाम के निर्माण की मंजूरी मिली है।

जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सुमित सौरभ ने बताया कि ऑनलाइन निबंधित किसानों के चयन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

साढ़े चार लाख अनुदान

राज्य भर में स्वीकृत कुल 55 प्याज भंडारण इकाइयों में 45 सामान्य वर्ग, नौ अनुसूचित जाति और एक इकाई अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

योजना के तहत चयनित प्रत्येक किसान को इकाई निर्माण के लिए 4.50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि 1.50 लाख रुपये लाभार्थी को लगाने होंगे।

कृषि विभाग की अपर सचिव कल्पना कुमारी ने इस संबंध में जिला कृषि एवं जिला उद्यान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।