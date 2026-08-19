बिहार में बनेंगे 55 प्याज गोदाम, समस्तीपुर समेत सभी जिलों के किसानों को मिलेगा 75% अनुदान

प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। Onion Production In Bihar: बिहार में प्याज की खेती करने वाले किसानों की फसल बर्बादी की चिंता को दूर करने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य भर में प्याज के सुरक्षित भंडारण के लिए 55 आधुनिक गोदामों का निर्माण कराया जाएगा।

पचास मीट्रिक टन क्षमता वाली प्रत्येक भंडारण इकाई के निर्माण पर छह लाख रुपये खर्च होंगे, जिस पर लाभार्थी किसान को 75 प्रतिशत सरकारी अनुदान मिलेगा।

समस्तीपुर में तीन इकाइयां

इस योजना के तहत समस्तीपुर जिले में तीन आधुनिक प्याज भंडारण इकाइयों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में जिले में वैज्ञानिक स्टोरेज की समुचित सुविधा नहीं होने के कारण बेहतर पैदावार के बावजूद भारी मात्रा में प्याज सड़ जाता है।

इस मजबूरी के चलते किसानों को कटाई के तुरंत बाद अपनी उपज औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है। फसल बर्बादी पर रोक बिहार में प्रतिवर्ष औसतन 13 से 14 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होता है, जिसमें राज्य देश में प्रमुख स्थान रखता है। इसके बावजूद उचित वेंटिलेटेड भंडारण के अभाव में हर साल 30 से 40 प्रतिशत प्याज नमी और सड़न के कारण नष्ट हो जाता है।

गोदामों के निर्माण से समस्तीपुर के पांच हजार से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और फसल का नुकसान थमेगा। किसानों को लाभकारी मूल्य भंडारण की पक्की व्यवस्था होने के बाद किसानों को मजबूरी में तुरंत कम कीमत पर प्याज बेचने से मुक्ति मिल जाएगी। किसान अपनी फसल को चार से छह महीने तक सुरक्षित रखकर ऑफ-सीजन में बेहतर और ऊंचे दामों पर बेच सकेंगे।