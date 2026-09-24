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समस्तीपुर में अचानक बरगद को पेड़ गिरने से तीन स्कूली बच्चों की मौत

By Mukesh KumarEdited By: Dharmendra Singh
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:53 PM (IST)

समस्तीपुर के चकबेदौलिया गांव में बारिश के दौरान एक पुराना बरगद का पेड़ गिरने से तीन स्कूली बच्चों की दर्दनाक ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. समस्तीपुर में पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिरा।

  2. हादसे में तीन स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।

  3. चकबेदौलिया गांव में शोक की लहर, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर । बारिश के बीच गुरुवार को अचानक पुराना बरगद का पेड़ भरभराकर गिर पड़ा। इसकी चपेट में आने से तीन स्कूली बच्चों की मौत हो गई।

हादसे की खबर फैलते ही चकबेदौलिया गांव में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया।

अचानक गिरा पुराना पेड़

घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकबेदौलिया गांव की बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के बीच गांव में पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। उस समय तीन बच्चे इसकी चपेट में आ गए और मलबे के नीचे दब गए। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई।

ग्रामीणों ने शुरू किया बचाव

पेड़ गिरने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। लोगों ने अपने स्तर से बच्चों को पेड़ के नीचे से निकालने का प्रयास शुरू किया। घटना की सूचना विभूतिपुर थाना पुलिस को भी दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद बचाव और जांच की प्रक्रिया तेज की गई।

स्कूल में पढ़ते थे बच्चे

बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले तीनों बच्चे उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकबेदौलिया में पढ़ते थे। हालांकि, देर तक उनकी पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। पुलिस बच्चों की पहचान के साथ हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी जुटा रही है।

गांव में पसरा मातम

घटना की सूचना मिलते ही मृत बच्चों के स्वजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचने लगे। तीन बच्चों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। विभूतिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों और घटना की पूरी परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

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