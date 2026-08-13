बिहार में राशन वितरण में बड़ी धांधली, समस्तीपुर में 5 की जगह 4 किलो अनाज देने का वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, मोरवा (समस्तीपुर)। Samastipur Ration Scam: बिहार में जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण में लगातार अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही हैं।

इनमें लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने की शिकायत सबसे आम है। अब समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड से राशन वितरण में धांधली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।

इंद्रवारा पंचायत का मामला प्रखंड क्षेत्र की इंद्रवारा पंचायत में स्थित एक पीडीएस दुकान पर लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन देने का गंभीर आरोप लगा है। वायरल वीडियो में राशन बांट रहा व्यक्ति पांच किलो की जगह चार किलो अनाज देने की बात कहता सुनाई दे रहा है। इस पर लाभुक द्वारा पूरा राशन मांगने पर दोनों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है।

वजन मशीन पर हेरफेर लाभुक का आरोप है कि उसे कम अनाज दिया जा रहा है, जबकि वितरण करने वाला व्यक्ति ऊपर से ही माल कम मिलने की बात कह रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर राशन रखने पर वजन 9 किलो 200 ग्राम दिखता है।