Bihar News : किसानों के लिए नई योजना, लीची की बागवानी शुरू करते ही मिलेगा फायदा

जागरण, संवाददाता, समस्तीपुर । लीची की बागवानी को बढ़ावा देने और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कृषि विभाग नई योजना लेकर आ रही है। मिशन फार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ हार्टिकल्चर (एमआइडीएच) के तहत लीची की बागवानी के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत दो लाख रुपये निर्धारित की गई है।

समस्तीपुर में 25 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। चयनित किसानों को पौधारोपण के बाद क्षेत्र सत्यापन के आधार पर पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन क्लस्टर आधारित तरीके से किया जाएगा। इसके तहत एक ग्राम पंचायत में अधिकतम 25 हेक्टेयर क्षेत्र को एक क्लस्टर के रूप में शामिल किया जा सकेगा। इससे किसानों को समूह के रूप में लीची की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लीची की वैज्ञानिक खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी 4.5 मीटर गुणा 4.5 मीटर निर्धारित की गई है। इस दूरी के आधार पर एक हेक्टेयर में करीब 494 पौधे लगाए जाएंगे। योजना के तहत चयनित किसानों को पौधरोपण के बाद क्षेत्र सत्यापन के आधार पर पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी डा. सुमित सौरभ के अनुसार, विभाग का उद्देश्य नई बागवानी के माध्यम से लीची के क्षेत्रफल को बढ़ाने के साथ किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।

दो किस्तों में होगा अनुदान का भुगतान कुल अनुदान राशि का 60 प्रतिशत यानी 48 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर पहली किस्त के रूप में दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पौधरोपण के बाद प्रखंड उद्यान पदाधिकारी क्षेत्र का सत्यापन करेंगे।

अनुदान की शेष 40 प्रतिशत राशि यानी 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दूसरी किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2027-28 में दी जाएगी। इसके लिए लगाए गए पौधों में कम से कम 80 प्रतिशत पौधों का जीवित रहना अनिवार्य होगा।