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    बिहार के तालाबों से विदेशों तक पहुंचेगा मखाना, निर्यात तीन गुना करने का लक्ष्य

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:33 PM (IST)

    बिहार के मखाना को वैश्विक ब्रांड बनाने और निर्यात को तीन गुना करने के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें खेत से बाजार तक ...और पढ़ें

    पूसा में कार्यक्रम के दौरान मौजूद पदाधिकारी।

    पूसा में कार्यक्रम के दौरान मौजूद पदाधिकारी।

    HighLights

    1. मखाना निर्यात तीन गुना करने का लक्ष्य निर्धारित।

    2. खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला मजबूत की जाएगी।

    3. बौद्ध देशों में मखाना निर्यात की अपार संभावनाएं।

    जागरण संववाददाता, पूसा (समस्तीपुर) । बिहार के तालाबों से निकलने वाला मखाना अब विदेशी बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है। उत्पादन में देश-दुनिया में पहचान बना चुके बिहार के मखाना को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विशेषज्ञों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने मंथन किया।

    शुक्रवार को पंचतंत्र हॉल में ‘बिहार से मखाना की निर्यात मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना’ विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अगले दो-तीन वर्षों में मखाना के निर्यात को तीन गुना करने की रणनीति पर चर्चा हुई।

    मखाना बनेगा बिहार का ग्लोबल ब्रांड

    कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉ. पी.एस. पाण्डेय ने कहा कि मखाना बिहार की पहचान है और अब इसे वैश्विक ब्रांड बनाने का समय है। इसके लिए खेत से लेकर बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना होगा। किसानों को केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता मानक और निर्यात नियमों की भी जानकारी देनी होगी।

    लैब से लैंड और लाइवलीहुड तक

    कुलपति ने कहा कि मखाना के लिए लैब से लैंड और फिर लाइवलीहुड तक काम करने की जरूरत है। एपीडा, नाबार्ड और एमएसएमई के सहयोग से किसानों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा।

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    बौद्ध देशों में बड़ी संभावनाएं

    मखाना के वैश्विक बाजार की मांग का आकलन करने पर भी जोर दिया गया। कुलपति ने कहा कि विशेष रूप से बौद्ध देशों में बिहार के मखाना के निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। बिहार बुद्ध की धरती है और इन देशों के लोगों का बिहार से भावनात्मक जुड़ाव भी है।

    एफपीओ के जरिए किसानों को जोड़ने पर जोर

    मुख्य अतिथि नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने कहा कि मखाना किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता, क्लस्टर विकास और मूल्य संवर्धन के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। किसानों को एफपीओ के माध्यम से संगठित कर निर्यात योग्य उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया गया।

    आधुनिक पैकेजिंग से बढ़ेगी कीमत

    विशिष्ट अतिथि लघु एवं मध्यम उद्योग के निदेशक राकेश कुमार चौधरी ने कहा कि आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट और बेहतर पैकेजिंग तकनीक से मखाना की मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी। उनका विभाग विश्वविद्यालय और उद्यमियों को तकनीकी व वित्तीय सहयोग देगा।

    विदेशी बाजारों की तलाश में एपीडा

    एपीडा के प्रतिनिधि ने कहा कि निर्यात के लिए जरूरी प्रमाणन, बाजार संपर्क और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी में सहयोग किया जाएगा। मखाना के लिए नए विदेशी बाजारों की पहचान प्राथमिकता होगी।

    वैज्ञानिकों ने बताई निर्यात की राह

    तकनीकी सत्र में डॉ. पुष्पा सिंह ने संदर्भ प्रस्तुत किया, जबकि डॉ. रितंभरा सिंह ने मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात की संभावनाओं पर प्रस्तुति दी। इसके बाद वैज्ञानिकों, अधिकारियों, प्रगतिशील किसानों और उद्यमियों ने निर्यात में आने वाली बाधाओं और उनके समाधान पर चर्चा की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, वैज्ञानिक, पदाधिकारी, केवीके प्रमुख और मखाना उद्यमी मौजूद रहे।