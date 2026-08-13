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    बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी  

    By Prakash Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:20 PM (IST)

    समस्तीपुर में किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 7.84 करोड़ रुपये के कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग को 40-50% और अनुसूचित जाति को 70- ...और पढ़ें

    ट्रैक्टर चलाता किसान। फाइल फोटो

    ट्रैक्टर चलाता किसान। फाइल फोटो

    HighLights

    1. समस्तीपुर में 7.84 करोड़ के कृषि यंत्रों पर अनुदान।

    2. सामान्य वर्ग को 40-50%, अनुसूचित जाति को 70-80% सब्सिडी।

    3. किसान पहले पूरी कीमत चुकाएंगे, फिर खाते में अनुदान।

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत इस बार सात करोड़ 84 लाख रुपये के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग ने योजना के तहत 86 प्रकार के कृषि यंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें 16 प्रकार के नए और आधुनिक कृषि यंत्र भी शामिल किए गए हैं।

    संबंधित पोर्टल खुलने के बाद किसानों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार भी लाभार्थियों का चयन लाटरी के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।

    वहीं, अनुसूचित जाति के किसानों को 70 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रविधान है। अनुदान की सूची में बड़े कृषि यंत्रों के साथ छोटे उपकरणों को भी शामिल किया गया है।

    रोटरी मल्चर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, इलेक्ट्रिक पंप सेट, रोटावेटर, कल्टीवेटर, एमबी प्लाउ, लेवलर, सीड ड्रिल, चैफ कटर और रीपर बाइंडर समेत लपेटा पाइप व स्प्रेयर जैसे कृषि यंत्र भी किसान अनुदान पर खरीद सकेंगे।

    पंजीकृत दुकानों से भी खरीद सकेंगे यंत्र

    कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से हर वर्ष कृषि यंत्र मेला आयोजित किया जाता है। मेले में किसान अपनी पसंद के कृषि यंत्र की खरीदारी या बुकिंग करते हैं। इस बार भी विभाग की ओर से मेला आयोजित किया जाना है।

    हालांकि, परमिट प्राप्त किसान मेले के अलावा किसी भी पंजीकृत दुकान से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। पंजीकृत दुकान से खरीदारी करने पर भी किसानों को नियमानुसार समान रूप से अनुदान का लाभ मिलेगा।

    पहले पूरी कीमत देनी होगी, बाद में खाते में आएगा अनुदान

    पिछली बार की तरह इस बार भी अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। किसान को कृषि यंत्र की पूरी कीमत पहले डीलर को भुगतान करनी होगी। इसके बाद विभाग की ओर से स्वीकृत अनुदान राशि किसान के खाते में भेजी जाएगी।

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    कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू होने को लेकर किसानों में मायूसी है। वहीं, यंत्र खरीदने से पहले पूरी राशि का भुगतान करना भी आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है।

    किसानों का कहना है कि अनुदान की राशि खाते में कब तक आएगी, इसकी निश्चित जानकारी नहीं रहती। ऐसे में किसान पहले पूरी पूंजी लगाने से बचते हैं। यही कारण है कि कई बार स्वीकृत अनुदान की पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती और अंत में उसे सरेंडर करना पड़ता है।

    किसान बलराम मिश्र ने बताया कि सरकारी योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने में पहले पूरी पूंजी लगानी पड़ती है। अनुदान की राशि मिलने में कितना समय लगेगा, इसकी गारंटी नहीं रहती। इसके मुकाबले किस्त पर यंत्र खरीदने में शुरुआती पूंजी कम लगती है, जिससे किसानों के लिए व्यवस्था करना आसान होता है।

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