बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी  

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत इस बार सात करोड़ 84 लाख रुपये के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग ने योजना के तहत 86 प्रकार के कृषि यंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें 16 प्रकार के नए और आधुनिक कृषि यंत्र भी शामिल किए गए हैं।

संबंधित पोर्टल खुलने के बाद किसानों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार भी लाभार्थियों का चयन लाटरी के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।

वहीं, अनुसूचित जाति के किसानों को 70 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रविधान है। अनुदान की सूची में बड़े कृषि यंत्रों के साथ छोटे उपकरणों को भी शामिल किया गया है। रोटरी मल्चर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, इलेक्ट्रिक पंप सेट, रोटावेटर, कल्टीवेटर, एमबी प्लाउ, लेवलर, सीड ड्रिल, चैफ कटर और रीपर बाइंडर समेत लपेटा पाइप व स्प्रेयर जैसे कृषि यंत्र भी किसान अनुदान पर खरीद सकेंगे। पंजीकृत दुकानों से भी खरीद सकेंगे यंत्र कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से हर वर्ष कृषि यंत्र मेला आयोजित किया जाता है। मेले में किसान अपनी पसंद के कृषि यंत्र की खरीदारी या बुकिंग करते हैं। इस बार भी विभाग की ओर से मेला आयोजित किया जाना है।

हालांकि, परमिट प्राप्त किसान मेले के अलावा किसी भी पंजीकृत दुकान से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। पंजीकृत दुकान से खरीदारी करने पर भी किसानों को नियमानुसार समान रूप से अनुदान का लाभ मिलेगा। पहले पूरी कीमत देनी होगी, बाद में खाते में आएगा अनुदान पिछली बार की तरह इस बार भी अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। किसान को कृषि यंत्र की पूरी कीमत पहले डीलर को भुगतान करनी होगी। इसके बाद विभाग की ओर से स्वीकृत अनुदान राशि किसान के खाते में भेजी जाएगी।

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कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू होने को लेकर किसानों में मायूसी है। वहीं, यंत्र खरीदने से पहले पूरी राशि का भुगतान करना भी आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। किसानों का कहना है कि अनुदान की राशि खाते में कब तक आएगी, इसकी निश्चित जानकारी नहीं रहती। ऐसे में किसान पहले पूरी पूंजी लगाने से बचते हैं। यही कारण है कि कई बार स्वीकृत अनुदान की पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती और अंत में उसे सरेंडर करना पड़ता है।