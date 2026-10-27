वैभव सूर्यवंशी के चौके-छक्कों पर झूमा बिहार, ओपनिंग करने उतरे समस्तीपुर के लाल ने बना दिया माहौल

डिजिटल डेस्क, समस्तीपुर। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मुकाबले में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले चौके और छक्कों ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे समस्तीपुर के वैभव ने महज 19 गेंदों पर 45 रन ठोक दिए।

उनकी इस तूफानी पारी को देखकर बिहार के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह छा गया। वैभव के गृह जिले समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड में भी उनके प्रदर्शन को लेकर जश्न का माहौल रहा। युवा बल्लेबाज के हर आकर्षक शॉट के साथ प्रशंसकों का उत्साह बढ़ता गया। कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैभव की इस बल्लेबाजी ने बिहार का मान बढ़ाया।

19 गेंदों पर 45 रन की आतिशी पारी न्यूजीलैंड ने मंगलवार को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 198 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य मिला।

इसके जवाब में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल रहे। उनकी बल्लेबाजी ने मुकाबले में रोमांच भर दिया।

ताजपुर में वैभव को लेकर उत्साह समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड से ताल्लुक रखने वाले वैभव के प्रदर्शन पर स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी रहीं। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने और पहली ही गेंदों से आक्रामक तेवर दिखाने वाले इस युवा खिलाड़ी की पारी ने प्रशंसकों को उत्साहित किया। वैभव के चौके-छक्कों ने बिहार के लोगों को खुशी मनाने का मौका दिया।