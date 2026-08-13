एनएच-28 पर बिस्कुट की बिस्कुट, समस्तीपुर में ट्रक हादसे के बाद पुलिस के सामने कार्टन लूट ले गए लोग

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Samastipur Truck Accident: मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के उच्च विद्यालय रुपौली के समीप एनएच-28 पर बुधवार सुबह बिस्किट लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया।

हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर पूरब दिशा में सातनपुर की ओर फरार हो गया। चालक के इस तरह अचानक भागने से आसपास के लोगों को वाहन में किसी संदिग्ध सामान के होने की आशंका हुई।

ट्रक में मिले बिस्किट

मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जब दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के केबिन और पिछले हिस्से की जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में बिस्किट के कार्टन मिले।

कार्टन पर धूम कंपनी का नाम अंकित था और ट्रक पूरी तरह माल से भरा हुआ था। बिस्किट लदे होने की जानकारी फैलते ही घटनास्थल पर राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटने लगी।

कार्टन ले जाने की होड़

भीड़ में से कुछ लोगों ने देखते ही देखते ट्रक से बिस्किट के कार्टन निकालकर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच कार्टन ले जाने की होड़ मच गई। सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाने की पुलिस एएसआई गीता कुमारी के नेतृत्व में दल-बल के साथ मौके पर पहुंची।