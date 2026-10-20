बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, छात्रों को मिला सुनहरा अवसर

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Board Exam Form Date: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है।

अब संबंधित छात्र 31 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक से तुरंत संपर्क करना होगा।

31 अक्टूबर तक मौका

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने की औपचारिक जानकारी दी है।

पूर्व में ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी।

अब निर्धारित अवधि में फॉर्म जमा न कर पाने वाले छात्र अतिरिक्त विलंब शुल्क देकर अपना आवेदन आसानी से पूरा कर सकते हैं।

प्रधानाध्यापक के माध्यम से

मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ही पूरी कराई जाएगी।

विद्यार्थियों को अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक से संपर्क करके ऑनलाइन फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही छात्रों को निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ तय विलंब शुल्क का भुगतान भी समय रहते करना होगा।

पोर्टल पर करें आवेदन

बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए intermediate.biharboardonline.com और मैट्रिक परीक्षा के लिए exam.biharboardonline.org पोर्टल निर्धारित किया है।

बोर्ड प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रधानाध्यापकों को विस्तारित अवधि में आवेदन व शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

छात्रों को अंतिम समय का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

विवरणों का करें मिलान परीक्षा फॉर्म भरते समय विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणों की अत्यंत सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। अपने नाम, जन्मतिथि, पंजीकरण संख्या और चयनित विषयों का मिलान शैक्षणिक अभिलेखों से करना जरूरी है। किसी भी तरह की त्रुटि सामने आने पर तुरंत विद्यालय प्रशासन से संपर्क कर सुधार कराना आवश्यक है।

अधूरा फॉर्म तुरंत सुधारें छात्रों को आवेदन के लिए जरूरी कागजातों की पूरी जानकारी अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने और शुल्क भुगतान की पुष्टि जरूर कर लें।