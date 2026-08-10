UPSC CAPF में बिहार के अमन ने लहराया परचम, ऑल इंडिया 24वीं रैंक के साथ बने असिस्टेंट कमांडेंट

संवाद सहयोगी, रोसड़ा (समस्तीपुर)। UPSC CAPF Result 2025: बिहार की माटी ने एक बार फिर देश में अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। समस्तीपुर के रोसड़ा में तैनात भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) कंचन कुमारी झा के होनहार पुत्र अमन कुमार झा ने यूपीएससी CAPF 2025 की परीक्षा में ऑल इंडिया 24वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है।

परिवार में खुशी की लहर अमन कुमार झा का चयन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ है। उनकी इस शानदार सफलता से न केवल उनके परिजनों में खुशी का माहौल है, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक महकमे और बुद्धिजीवियों में भी जश्न का माहौल है।

सेना से जुड़ा परिवार देशसेवा और वर्दी का जज्बा अमन को विरासत में मिला है। उनके पिता आमोद कुमार झा भारतीय सेना के अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि उनका छोटा भाई आकाश कुमार झा भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं।

बचपन से वर्दी का सपना अपनी सफलता का पूरा श्रेय माता-पिता और पारिवारिक वातावरण को देते हुए अमन ने कहा कि बचपन से ही उनका सपना देश की सेवा करना और वर्दी पहनना था। देश सेवा का यही जज्बा उन्हें दिन-रात मेहनत करने की प्रेरणा देता रहा।

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दिल्ली से उच्च शिक्षा अमन की प्रारंभिक शिक्षा देश के विभिन्न आर्मी स्कूलों से हुई, जिससे उनका अनुशासन मजबूत हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान (Political Science) में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की।