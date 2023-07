जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत अकलू चौक के निकट सोमवार शाम तेज रफ्तार कार की ठोकर से घायल बाइक सवार युवक की निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान देर रात्रि मौत हो गई जबकि दो की हालत चिंताजनक बताई गई है। मृतक की पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के चकहबीब निवासी पवन पासवान के 23 वर्षीय पुत्र राजू पासवान के रूप में हुई है।

मृतक 23 वर्षीय पुत्र राजू पासवान की फाइल फोटो

HighLights हादसे में 23 वर्षीय पुत्र राजू पासवान की मौत एक ही बाइक पर सवार थे तीनों युवक

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर: जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत अकलू चौक के निकट सोमवार शाम तेज रफ्तार कार की ठोकर से घायल बाइक सवार युवक की निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान देर रात्रि मौत हो गई, जबकि दो की हालत चिंताजनक बताई गई है। मृतक की पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के चकहबीब निवासी पवन पासवान के 23 वर्षीय पुत्र राजू पासवान के रूप में हुई है। वहीं, गांव के ही मिथिलेश पासवान और अभिनंदन पासवान को घायल अवस्था में इलाज के लिए शहर के एक निजी क्लीनिक में इलाज चल रहा है। पुलिस ने वाहन को किया जब्‍त घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया। मंगलवार सुबह पुलिस मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंची। मृतक के स्वजनों के बताया कि रविवार को राजू के घर पूजा-पाठ का आयोजन था। देर शाम पूजा समाप्त होने के बाद मिथिलेश, राजू और अभिनंदन एक बाइक से किसी काम में मुसरीघरारी की ओर निकले। इस दौरान अकलू चौक के निकट सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में ठोकर मार दी। इसमें बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन चालक घटनास्थल से भाग निकला। पोस्‍टमार्टम के बाद पर‍िजनों को सौंपा गया शव ग्रामीणों के सहयोग से आनन-फानन में घायलों को पास के ही एक निजी क्लीनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में अंत्यपरीक्षण के उपरांत शव स्वजनों को सौंप दिया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया गया है। आवेदन मिलते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

