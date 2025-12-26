समस्तीपुर का लाल बना देश की शान, 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने फिर रचा इतिहास

डिजिटल डेस्क, समस्तीपुर। बिहार की धरती ने हमेशा देश को प्रतिभाशाली रत्न दिए हैं और अब इस सूची में समस्तीपुर के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम स्वर्ण अक्षरों में जुड़ गया है। एक साधारण परिवार से निकलकर वैभव ने अपनी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पर वह मुकाम हासिल किया है, जिसे देखकर आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। क्रिकेट के मैदान पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाले वैभव अब बिहार के साथ ही देशभर में युवाओं के बीच अपनी पहचाने बना चुके हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बाद जश्न बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केवल एक खिलाड़ी के साथ ही समस्तीपुर की उस मिट्टी के लिए भी है, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद एक असाधारण प्रतिभा को गढ़ा। राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किए जाने के क्षण को समस्तीपुर के लोगों ने अपने सपनों की जीत के रूप में देखा।

महज 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्राफी में पदापर्ण क्रिकेट में वैभव का सफर बेहद कम उम्र में शुरू हुआ। महज 12 वर्ष की उम्र में बिहार के लिए रणजी ट्राफी में पदार्पण कर वे आधुनिक क्रिकेट के सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में शतक जड़कर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

आईपीएल में अनोखा रिकार्ड आईपीएल 2025 की नीलामी में वैभव ने इतिहास रच दिया। वे आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र में बिकने वाले खिलाड़ी बने, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने आईपीएल में 35 गेंदों में शतक जड़कर नाम रोशन किया। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती।

युवाओं के भीतर नई उम्मीद और जोश भर दिया वैभव की सफलता ने समस्तीपुर के स्थानीय खेल मैदानों, खासकर पटेल मैदान में अभ्यास करने वाले सैकड़ों युवाओं के भीतर नई उम्मीद और जोश भर दिया है। उनके पैतृक गांव और पूरे जिले में पुरकार मिलने के बाद दिवाली जैसा माहौल है। हर चौक-चौराहे पर जश्न मनाया जा रहा है और लोग गर्व से कह रहे हैं कि वैभव अब ‘समस्तीपुर की पहचान’ बन चुके हैं।