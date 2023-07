मधुबनी से सहरसा पहुंची मायके के जुल्म से परेशान 2 युवतियां, रिश्तेदार का बच्चा भी ले आईं साथ; थाने ले आई पुलिस

सहरसा सदर थाना पुलिस ने मधुबनी जिले की दो युवतियों को एक मोहल्ले से बरामद किया है। इन लड़कियों के साथ एक छोटा बच्चा भी है। पुलिस ने दोनों लड़कियों और बच्चे के संबंध में मधुबनी पुलिस को सूचित किया है। युवती ने पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारी दी है। दोनों ही युवतियां अपने मायके से परेशान बताई जा रही हैं।

पति की मारपीट से तंग आकर मधुबनी से भागी दो युवती पहुंची सहरसा।

जागरण संवाददाता, सरहसा: सहरसा सदर थाना पुलिस ने मधुबनी जिले की दो युवतियों को एक मोहल्ले से बरामद किया है। इन लड़कियों के साथ एक छोटा बच्चा भी है। पुलिस ने दोनों लड़कियों और बच्चे के संबंध में मधुबनी पुलिस को सूचित किया है। युवती ने पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारी दी है। एक युवती ने बताया कि उनके माता-पिता नहीं है। करीब दो साल पहले जब मां जीवित थी, तब उसकी जबरन शादी करा दी गई थी। उसका कोई भाई नहीं है। अक्सर मारपीट करता था पति उसने बताया कि वह अपने ससुराल मधुबनी जिले के बासोपट्टी में रह रही थी। इसी दौरान उसी गांव की दूसरी युवती से जान-पहचान हुई। युवती ने बताया कि मेरा पति कोई काम नहीं करता है। वह अक्सर मेरे साथ मारपीट करता था, इससे आजिज आकर भागने की योजना बनाई। क्या बोली दूसरी युवती वहीं, दूसरी युवती ने बताया कि बासोपट्टी मायका है। पति ने छोड़ दिया तो मायके में ही रह रहे थे। हम दोनों के बीच दोस्ती हुई, तो अपनी जिंदगी जीने के लिए घर छोड़कर रविवार को निकल गये। रास्ते में किसी को शक नहीं हो, इसलिए रिश्तेदार के एक बच्चे को भी साथ ले लिये। पुलिस को मिली थी सूचना उसने आगे बताया कि दोनों कई ट्रेन बदलकर सहरसा पहुंच गये। यहां हम दोनों को रोते देखकर एक व्यक्ति ने सहयोग कर खाना खिलाया। इसी बीच पुलिस को किसी ने सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवती व बच्चा को बरामद कर लिया और थाना ले आया। चाइल्ड लाइन को दी गई बच्चे की सूचना बच्चे की सूचना चाइल्ड लाइन को दी गई। चाइल्ड लाइन के माध्यम से बच्चे को स्वजन को सहरसा में रहने की जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि मधुबनी पुलिस के अलावा बच्चे के स्वजन को सूचना दे दी गई है। मधुबनी पुलिस के आने के बाद युवती व बच्ची को सौंप दिया जाएगा।

