सिमरीबख्तियारपुर में सम्राट अशोक भवन का जल्द होगा निर्माण, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

मिथिलेश कुमार, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। नगर परिषद क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय के पीछे सम्राट अशोक भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिसको लेकर एसडीएम आलोक राय ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास के साथ मंगलवार को चयनित स्थल का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसडीएम ने बताया कि सम्राट अशोक भवन निर्माण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और टेंडर प्रक्रिया भी किया जा चुका है और जल्द ही शिलान्यास की प्रक्रिया करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ईओ रामविलास दास ने बताया कि अनुमंडल कार्यालय के पीछे करीब सात कट्ठा की भूमि पर करीब एक करोड़ 55 लाख रुपये की लागत से सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भवन के ग्राउंड फ्लोर में अत्याधुनिक सुविधा से लैस एक बड़ा हाल के साथ अटैच शौचालय, बाथरूम व इसके दोनों तल्ले पर बड़ा-बड़ा दो रूम व शौचालय-बाथरूम बनाया जाना हैं। इससे गरीब तबके के लोगों को कम खर्च में शादी-विवाह के आयोजन करने में सुविधा मिलेगी।

इसको लेकर शहर वासियों में काफी खुशी देखी जा रही हैं। एसडीएम आलोक राय ने बताया शहर के लिए सम्राट अशोक भवन महत्वपूर्ण योजना है और बनने वाले सम्राट अशोक भवन में आधुनिक सभागार, कार्यालय, वेटिंग रूम, शुद्ध पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, दिव्यांगजन के लिए रैंप और ऊर्जा बचत हेतु सोलर लाइटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम होगा।

इसके बनने के बाद लोगों को कम खर्च में शादी-विवाह करने के साथ कई तरह की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर नप कर्मी दीपक झा, अमीन भीम कुमार सहित प्रियरंजन कुमार मौजूद रहे। कला भवन का भी होगा सौंदर्यीकरण मंगलवार को एसडीएम आलोक राय ने नप कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास के साथ नगर के वार्ड संख्या 27 स्थित उच्च विद्यालय मैदान स्थित कला भवन पहुंचे। जहां उन्होंने कला भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने ईओ को कला भवन की सौंदर्य को लेकर चर्चा करते हुए कई दिशा निर्देश दिया।

ईओ ने बताया कि शहर का एकमात्र कला भवन, जहां नगर भर के विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होता है। जिसे लेकर कला भवन के सौन्दर्यकरण को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई है। कला भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।