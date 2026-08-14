सहरसा सिमरी बख्तियारपुर के हुसैन चौक तक 24 फीट चौड़ी बनेगी सड़क; चौड़ीकरण के लिए DPR तैयार

संवाद सूत्र, दिवारी (कहरा)। सहरसा जिला मुख्यालय के भारतीय नगर से सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हुसैन चौक (दुर्गा मंदिर) तक यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 24 फीट चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण मार्ग केवल सिंगल लेन (एक लेन) का है, जिस कारण दिनभर राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भारी जाम और आवागमन में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय निवासियों द्वारा वर्षों से इस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की मांग उठाई जा रही थी। अब पथ निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण का प्रस्ताव और डीपीआर (DPR) तैयार कर लिए जाने से क्षेत्रीय लोगों में राहत की बड़ी उम्मीद जगी है।

कई गांवों को मिलेगा सीधा लाभ इस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा होने से सुलिन्दाबाद, दिवारी, भरौली और विशुनपुर सोनवर्षा कचहरी सहित सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के दर्जनों गांवों की विशाल आबादी को आवागमन में भारी सहूलियत मिलेगी।

सुलिंदाबाद तक 7 मीटर चौड़ी होगी सड़क विभागीय सूत्रों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय नगर से सुलिंदाबाद हाई स्कूल तक प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 7.00 मीटर रखी जाएगी, जबकि सड़क के अन्य खंडों में इसकी चौड़ाई 5.50 मीटर निर्धारित की गई है। सड़क के घुमावदार या टेढ़े-मेढ़े रास्तों में बिना किसी बदलाव के वर्तमान संरेखण (Alignment) पर ही चौड़ीकरण किया जाएगा।

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दीवारी मंदिर के पास जर्जर पुल का होगा कायाकल्प, डीपीआर समर्पित मार्ग में पड़ने वाले दीवारी मंदिर के पास नहर के समीप निर्मित एक पुराना पुल लंबे समय से बेहद जर्जर स्थिति में है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत इस जर्जर पुल के जीर्णोद्धार और मजबूतीकरण को भी शामिल किया गया है।