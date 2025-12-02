Language
    Saharsa News: सहरसा में 558 बिजली बिल बकाएदारों का कटा कनेक्शन, 35 उपभोक्ताओं पर दर्ज हुई FIR

    By Shailesh Bharti Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    सहरसा में बिजली विभाग ने बकाया बिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 558 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए। विभाग ने 35 उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहरसा। चालू वित्तीय वर्ष के अंत होने की ओर बढ़ते ही बिजली विभाग लगातार राजस्व वसूली और कार्रवाई में जुट गया है। बकाएदार से वसूली के साथ-साथ कनेक्शन काटकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है, ताकि विभाग का राजस्व टारगेट पूरा हो सके।

    मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना से लोगों को 125 यूनिट निशुल्क बिजली दी जा रही है। इसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा पहले के बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है व बिजली चोरी की जा रही है। ऐसी स्थिति को लेकर मुख्यालय के निर्देश पर बकाया बिल वसूली से लेकर बिजली चोरी को लेकर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड गंभीर हो गया है।

    जिस उपभोक्ता का दो माह से अधिक का बकाया राशि है वैसे उपभोक्ताओं का बिजली काटी जाएगी। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से बकाया बिल की राशि जमा करने व 125 यूनिट निशुल्क बिजली मिलने के बाद भी उपभोक्ताओं से विद्युत चोरी न करने की अपील की गई।

    विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा के कार्यपालक अभियंता ई. अमित कुमार ने बताया कि बकाया बिल यानि राजस्व वसूली के लिए चालू माह दिसंबर से विशेष अभियान शुरू है तथा यह अभियान मार्च तक चलेगा। इसके लिए मुख्यालय स्तर से प्रत्येक प्रशाखा में तीन कर्मी केवल बिजली काटने के लिए दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि नवंबर में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा अंतर्गत 558 करीब लोगों की बिजली काटी गई है। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान में 35 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें सहरसा शहरी क्षेत्र में चार, सहरसा ग्रामीण क्षेत्र में 19 व सौरबाजार में 12 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

    उन्होंने बताया गया की राजस्व वसूली और विद्युत चोरी के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाएगा जिसमें सभी बकायेदारों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

    आगे कहा कि मुख्यालय स्तर से निर्देश पर आने वाली गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सभी पावर सब स्टेशनों के साथ ही सभी 33 केवी, 11 केवी और ट्रांसफार्मर पर जरूरी मेंटेनेंस कार्य किए जा रहे हैं।